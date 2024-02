Comesaña llama al relevo generacional

Conserva en el catálogo de su patrimonio histórico y artístico uno de los cruceros más antiguos de toda la comunidad gallega, o Cristo do Outeiro, y también un curioso peto de ánimas que llama la atención en la actualidad de los peregrinos que atraviesan la parroquia por diferenciarse de la mayoría de pequeños santuarios que es habitual encontrarse en las encrucijadas de toda Galicia. Estéticamente está compuesto por un pequeño retablo entre dos columnas jónicas pintadas de azul y una calavera que, antes de su deterioro, se situaba bajo la imagen de Cristo crucificado. Se trata del peto de ánimas de Romeu, que se encuentra situado en el muro de Camposancos y, según cuenta la leyenda, si se instaló este santuario en ese punto es porque se quiso mantener vivo el recuerdo de un peregrino que paró a descansar en su camino a Santiago de Compostela y falleció allí mismo.

San Andrés de Comesaña alberga en la actualidad una de las principales zonas industriales de Vigo y sus vecinos y vecinas afirman que las ventajas de vivir en esta parroquia viguesa “son todas”, ya que, tal y como apuntan, “estamos a un paso das praias, temos un parque forestal marabilloso e moi preto da cidade”. Si bien también reconocen que es necesaria una mayor apuesta por la mejora de los servicios básicos como el transporte público, la mejora del mantenimiento de los viales entre los distintos núcleos poblaciones que la integran o la respuesta por parte de las administraciones a demandas históricas de la parroquia como, por ejemplo, la entrada al CEIP Párroco Don Camilo.

Fue en la década de los años 80 cuando se constituyó en Comesaña la asociación Outeiro, más conocida como A Cultural, que fue fundada por la gente joven para dar respuesta a sus inquietudes en aquel momento. Posteriormente, se dividió en dos entidades que a principios de los años 2000 acabarían fusionándose nuevamente, en esta ocasión, bajo el nombre de Sociedade Veciñal Cultural e Deportiva Nautilius, una entidad que en la actualidad continúa dinamizando esta parroquia viguesa con una amplia oferta de actividades y contando con el respaldo de 500 socios.

A arteria principal de comunicación da parroquia dende Camposancos a Matamá está moi deteriorada

Pilates, yoga, teatro, clases de canto, de percusión, ensayos de baile y de distintas agrupaciones musicales de la zona. Estas son tan solo algunas de las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones de la entidad vecinal que, según afirman desde la junta directiva, “son moi empregadas pola veciñanza”. Además de mantener a la parroquia activa con distintas propuestas cada semana, así como en fechas señaladas, tales como As Letras Galegas o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre otras, la recogida de las demandas vecinales es otra de las grandes funciones de la Sociedade Veciñal Cultural e Deportiva Nautilius.

En este sentido, desde la junta directiva señalan que en la actualidad existen dos grandes necesidades que pasan, en primer lugar, por un acceso al CEIP Párroco Don Camilo que garantice la seguridad de los escolares y sus familias, ya que se ven obligados a caminar por un vial muy estrecho para acudir al colegio y que consituye un peligro para los peatones, una mejora que lleva reclamando la parroquia desde hace décadas sin obtener ninguna solución por parte de las administraciones. Y, en segundo lugar, que se procedan a solventar la deficiencias en la carretera Matamá-Pazo, ya que según aseguran los residentes en la zona, “é a arteria principal de comunicación da parroquia dende Camposancos a Matamá e está moi deteriorada, especialmente, á altura da igrexa porque hai unhas árbores que levantan a estrada e resulta incluso perigoso circular por aí. É unha necesidade moi urxente para nós”, indican.

Hai camiños que dan acceso a algúns núcleos poboacionais e que están en moi malas condicións.

Por otra parte, desde la junta directiva de la Sociedade Veciñal Cultural e Deportiva Nautilius destacan que otras cuentas pendientes para mejorar la calidad de vida de los residentes en esta parroquia viguesa son acometer el asfaltado de los caminos, la modernización del alumbrado público o incrementar las frecuencias del transporte a su paso por San Andrés de Comseña. Asimismo, otra de las necesidades que traslada la entidad vecinal es que “hai camiños que dan acceso a algúns núcleos poboacionais e que están en moi malas condicións. Tamén os lavadoiros, que viñeron a arranxalos, pero quedaron sen auga e a obra está sen rematar”.

En cuanto al día a día en la parroquia, un aspecto que echan en falta desde el movimiento asociativo de Comesaña es la implicación de la gente joven y animan a las nuevas generaciones a participar en las distintas actividades. Así, desde la junta directiva de la entidad vecinal comentan que, “en xeral, cremos que está é unha desvantaxe en todas as parroquias, que a xente nova non se achega ás nosas asociacións tanto como antigamente. Se cadra temos que dotalas de máis tecnoloxía ou tamén pode que, ao estar a nosa parroquia tan preto da cidade, non teñen a mesma necesidade que cando se optou por crear esta entidade, para ter a onde ir. Hoxe en día hai moitísimos sitios aos que desprazarse”.

En Comesaña tampoco faltan las grandes fiestas y las del Rosario, en septiembre, o la propia de San Andrés, en noviembre, son las dos grandes citas. Durante el resto del año, los juegos intersociales es uno de los principales atractivos para los residentes en la zona, ya que compiten al ajedrez, a las damas o al parchís, entre otros, contra vecinos de otras ocho parroquias.