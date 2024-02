Tapias deja la política en dos semanas: un nuevo seísmo en el PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo vuelve a poner su contador a cero. Marta Fernández-Tapias, exdelegada de la Xunta, presidenta de la formación en la ciudad, vicepresidenta primera de la Diputación de Pontevedra y líder de la oposición en el Concello de Vigo, dejará la política al pasar las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Lo confirmó en su cuenta de la red social X –antes, Twitter– dos horas y media después de que lo revelase la vicesecretaria general y portavoz de la ejecutiva del PSdeG de Vigo, Yolanda Aguiar, a través de un audio remitido a los medios de comunicación justo el día en el que comienza la campaña y algo más de 24 horas antes del gran mitin del PP en la plaza de toros de Pontevedra –se celebra esta tarde– con la presencia de Alfonso Rueda, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su líder en España, Alberto Núñez Feijóo.

Muy mal le tiene que ir al PSOE para esto. De lo que toca hablar es del futuro de Galicia. No respetan nada ni nadie. Apuesto por mi vida personal y eso me corresponde a mí. Efectivamente, abriré una nueva etapa tras ganar las autonómicas al PSOE en Vigo y con Rueda de presidente — Marta Fdez-Tapias (@martaftapias) February 2, 2024

Se produce un seísmo en la formación, incapaz de encontrar a una figura que lidere el proyecto en la ciudad más poblada de Galicia durante una legislatura completa desde que perdió el Concello en 2007. Fernández-Tapias, que fue elegida presidenta del PP de la urbe viguesa hace poco más de dos años –el 18 de diciembre de 2021– tras recabar más apoyos –57%– que Javier Guerra en el XIII Congreso del PP de Vigo, afeó la decisión del PSdeG olívico de avanzar su decisión, que toma para “apostar” por su “vida personal”. “Muy mal le tiene que ir al PSOE para esto. De lo que toca hablar es del futuro de Galicia. No respetan nada ni nadie”, escribió antes de señalar que, “efectivamente”, abrirá una “nueva etapa” tras “ganar las autonómicas al PSOE en Vigo y con Rueda de presidente”.

Según fuentes de la entidad popular, la dirección del partido a nivel autonómico y provincial ya conocía la postura de Fernández-Tapias, por lo que no pilló por sorpresa a sus compañeros. Sí alteró los tiempos. La estrategia del PP pasaba por dar a conocer su marcha después de los comicios del 18 de febrero para no enturbiar el desarrollo de la campaña electoral, en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aspira a reeditar las mayorías absolutas logradas por el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. Precisamente, la dirigente popular fue una apuesta personal de Rueda: una figura con su máxima confianza política.

La aspiración de Fernández-Tapias, que se atribuyó gran parte del mérito de que el PP recuperase la Diputación de Pontevedra tras ocho años en manos del PSdeG y el BNG por sus resultados como cabeza de lista de Vigo en las municipales de mayo –pasó de cuatro a cinco concejales y el PSdeG perdió uno (19); el BNG subió de uno a tres y Marea de Vigo perdió los dos con los que contaba–, era presidir la institución provincial, pero no prosperó su candidatura debido a la oposición de alcaldes importantes del PP. Rueda se decantó por un perfil con menos protagonismo público y político, como es Luis López Diéguez: renunciaron 16 miembros de la lista del PP de Rodeiro, donde fue alcalde e iba de 21, para llegar al cargo, ya que debía conseguir acta de concejal y, después, de diputado.

El terremoto obligará al PP a confeccionar una gestora para coordinar la formación mientras no se designe a un nuevo líder, mecanismo ya conocido por los populares: recurrieron a esta solución en 2019, con la exalcaldesa Corina Porro como presidenta y Javier Guerra como vicepresidente. Con la elección de Fernández-Tapias, este órgano finalizó su recorrido. El alcalde, Abel Caballero, deberá esperar para conocer quién será su nuevo rival al frente del primer partido de la oposición. Desde su ingreso en la Alcaldía en 2007, pasaron Corina Porro, Elena Muñoz y Fernández-Tapias, de la cual agentes sociales y económicos destacaron en las últimas semanas su extrañeza por la escasa presencia política en la ciudad –no acudió a la tribuna de Alfonso Rueda celebrada esta semana en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia–.

Yolanda Aguiar lamentó horas antes que Fernández-Tapias “nunca tuvo a Vigo entre sus prioridades”. “Esta decisión no viene más que a confirmar la ausencia total de interés de la señora Fernández-Tapias y del Partido Popular de Vigo por esta ciudad y sus ciudadanos. Sus intereses son otros, alejados de lo que significa Vigo”, apuntó, a la vez que destacó la “enésima crisis interna” del PP en la ciudad, que quedará “una vez más en manos de una gestora” cuando se consuma la salida de la líder popular.

“Non había proxecto”

El portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, comunicó que su formación “nunca entra a valorar nin as decisións, nin as crises internas doutras organizacións políticas”. “Que o Partido Popular non tiña proxecto para Vigo non é ningunha sorpresa. Levan moitos anos limitándose a actuar como franquicia xustificando as políticas de castigo e abandono que aplicaron desde a Xunta, antes Feixóo e agora Rueda, en contra das viguesas e dos vigueses. O 18-F, as viguesas e vigueses van ter na súa man ser protagonistas dun tempo novo empurrando, co seu voto, o cambio galego que lidera Ana Pontón. O importante non é a onde marche a señora Tapias, senón que o voto decisivo de Vigo vai lograr desaloxar a Rueda da presidencia da Xunta”, argumentó.