Un goberno que aprobará na Xunta un plan integral de promoción do comercio de proximidade para “fortalecer a súa posición competitiva e frear a perda de tecido comercial actual”. É o que prometeu o cabeza de lista do BNG na provincia de Pontevedra, Luis Bará, no mercado do Calvario, onde presentou propostas para o sector, que “é chave para dinamizar os centros urbanos e os barrios, para crear emprego e tamén para que os beneficios queden no país e se reinvistan aquí”.