Vigo tamén fala galego

“Aquí tamén se fala galego”. Cafetarías, librarías, clínicas odontolóxicas, oficinas ou academias, son tan só algunhas das ducias de negocios e locais comerciais da cidade de Vigo que dende hai semanas locen non seus escaparates carteis cun lema que convida a entrar e expresarse no idioma propio, pois pode que a persoa que atende habitualmente tras o mostrador non o fale, pero si os seus clientes, outros dependentes, os encargados, os provedores… e a lingua galega é benvida! Alumnado de 15 institutos de Vigo están impulsando entre a rede do pequeno e mediano comercio da cidade a iniciativa de dinamización lingüística “Aquí tamén se fala!”, que está gozando de gran acollida entre os comerciantes.

Rachar cos prexuízos que pretenden dar unha imaxe distorsionada dunha suposta Galicia que non fala galego ou de que no mundo da empresa non se emprega o idioma galego, nin os barrios, as vilas ou as grandes cidades como Vigo, é o principal obxectivo desta campaña que xermolou o ano pasado no IES Rafael Dieste da Coruña. Logo do gran éxito acadado, dende o instituto coruñés decidiuse ampliar a experiencia e convidar ao resto de centros galegos a sumarse á campaña, logrando que máis de 170 institutos acabaran sumándose á proposta, entre eles o IES de Beade.

É precisamente dende alí dende onde a mestra de Lingua galega e coordinadora do equipo de dinamización lingüística deste centro educativo vigués, Silvia Iglesias, explica que “o obxectivo era que os rapaces e rapazas saísen á rúa e levaran a cabo a campaña eles mesmos, nós sinxelamente proporcionamos os carteis, pero son eles os que deciden a que locais se achegan coa única indicación de que teñen que ser establecementos comerciais. Acoden aos negocios, explican a campaña, gravan entrevistas e logo damos visibilidade a estes comercios nas redes sociais para dinamizar tanto a lingua galega como o tecido comercial. Os estudantes colleron con ganas a iniciativa e cada vez están sumándose máis negocios da cidade, o cal resulta moi emocionante”.

Xunto co IES de Beade, os institutos A Guía, Alexandre Bóveda, Álvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Castelao, Coruxo, Do Castro, Rosais 2, Politécnico, República Oriental do Uruguai, Ricardo Mella, Santa Irene, Valadares e o colexio Salesiano María Auxiliadora tamén se apuntaron a espallar a lingua galega polo comercio local vigués e, pouco a pouco, a campaña que promove o emprego do galego vai sendo máis visible no corazón da cidade.

Neste senso, Silvia Iglesias indica que, “no noso caso, comezamos pola contorna do instituto, pero agora xa comeza a verse no centro de Vigo. Os rapaces e rapazas van en grupo e uns animáronse, por exemplo, a ir ata Librouro, onde fixeron unha entrevista marabillosa analizando a situación do galego e reflexionando sobre a campaña. Resulta moi emocionante porque aínda que non sabemos se acadaremos colocar os 100 carteis que nos fixamos inicialmente como obxectivo, o certo é que hai moito movemento na rúa e tamén no instituto”.

Por outra banda, esta mestra do IES de Beade apunta que boa parte da implicación do alumnado vén motivada polo impacto visual da iniciativa e a repercusión que está adquirindo a través das redes sociais. Así, Silvia Iglesias comenta que “en cada negocio que acepta participar na campaña colócase un cartel que leva o nome do instituto que os visita, co cal resulta algo moi visible. Ademais, os alumnos e as alumnas teñen que pararse a explicar en que consiste a proposta, planificar as entrevistas, gravar, presentar o proxecto, dar as grazas pola colaboración... Estas pequenas cousas que semella que non teñen importancia, realmente son moi positivas para eles porque non están acostumados a moverse en rexistros de comunicación tan formal e é algo que lles vai servir para o futuro. Cólleno con ilusión”.

Malia que a primeira meta fixada polo IESde Beade foi de 100 carteis, animan a todos os negocios da cidade a sumarse porque, tal e como indica Iglesias, “cantos máis se animen a falar galego, mellor”.