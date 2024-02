🗳 O 18 de febreiro as cousas van a cambiar. En Vigo sabemos moi ben de que forma temos que operar, das necesidades deste país.



❓️A pregunta é: Está Galicia mellor agora do que estaba cando chegou Feijóo? Non, está peor. #DestaVaiBesteiro pic.twitter.com/vLhZwdHO9N