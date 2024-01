Una Galicia económica “que funciona” marcada por “la estabilidad, el inconformismo, la seriedad, el realismo y la internacionalización”. Es lo que promete para los próximos cuatro años el presidente de la Xunta y aspirante a la reelección el 18-F por el PPdeG. Lo expuso en la última de las tribunas organizadas por el Círculo de Empresarios de Galicia con los candidatos. Fue presentado por el presidente del Puerto, Carlos Botana, que ensalzó sus cualidades como persona y recordó el momento en el que el líder popular le ofreció el cargo que ocupa ahora.

Rueda expuso los principios en los que se apoya su programa electoral, con el que aspira a “obtener una mayoría” que le permita “gobernar”. “No me vale ni quiero cualquier otra cosa”, destacó para poner en valor la importancia de”no tener que contemporizar ni perder el tiempo en otra cosa que no sea gobernar”.

El presidente gallego afirmó que su programa no incluye propuestas “aventuradas” o que dependan de otras administraciones, tampoco “soluciones fáciles y milagrosas a problemas complejos”, como son los relacionados con la sanidad o el acceso a la vivienda, a diferencia del BNG o el PSdeG, en su opinión. Defendió que sus propuestas son, por el contrario, realistas, serias, con una viabilidad económica respaldada en una serie de principios que desgranó a lo largo de su intervención: “Todo mi programa se puede realizar, cada promesa tiene una partida económica”.

Rueda destacó su convencimiento de que, para que la economía funcione, hay que ofrecer facilidades a quien realmente mueve la economía: las empresas, desde las más grandes hasta los autónomos. Indicó que eso se traduce en “ofrecer seguridad, no poner obstáculos y ser más eficientes en la tramitación administrativa”.

Añadió que también hay que tener ambición e inconformismo a la hora de marcarse objetivos, teniendo claro que “siempre hay que mejorar y nunca estancarse” para buscar el máximo aprovechamiento de las oportunidades que se presenten. De hecho, insistió en su ambición por aprovechar al máximo la gran potencialidad geográfica de Galicia a la hora de desarrollar las energías renovables. “No podemos guiarnos por los obstáculos basados en cuestiones ideológicas, ni renunciar al aprovechamiento de recursos como la energía solar o eólica. Decir que no a esto es permitir que estas oportunidades se vayan a otros lugares y que sean otros los que se aprovechen de sus beneficios”, remarcó.

Puso como ejemplo negativo en este sentido lo que está ocurriendo con la gestión de los fondos Next Generation por parte del Gobierno central: “Pasa el tiempo, los Pertes siguen como estaban y los proyectos tractores continúan esperando los 25.000 millones de euros que aún no se convocaron”. Contrapuso esta situación con lo que, según señaló, sucede con los fondos que gestiona el gobierno gallego: “El 90% de los fondos ejecutados por la Xunta están ya adjudicados, mientras que los Pertes industriales que dependen del Gobierno central están a un 35%.

Internacionalización e infraestructuras

Por último, trasladó a los presentes su “obsesión” por la internacionalización “en un sentido amplio” y basada en la necesidad de “trabajar en red y solucionar en conjunto”, apostando claramente por la oportunidad que supone la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y por el Corredor Atlántico y la alta velocidad.

Sobre el Corredor Atlántico, lamentó que su comisionado aún no haya mostrado interés por reunirse con la Xunta y que todavía no exista un Plan Director, en contraste con el “impulso” que se le está dando desde el Gobierno central al Corredor Mediterráneo. Al respecto de la alta velocidad, volvió a comparar la clara apuesta del gobierno luso con el hecho de que “el Gobierno de España no haya movido ni un euro” por ella y aclaró que la línea Lisboa-Madrid “no es en absoluto excluyente” de la conexión Lisboa-Galicia, según le confirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.