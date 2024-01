En las entrañas del mayor crucero del mundo

Con más de 130 visitas a cruceros a sus espaldas, al vigués Félix González, creador de la web InfoCruceros.com, ya pocos barcos de pasaje podrían sorprenderlo. Pero es que el Icon of the Seas, la nueva joya de la Royal Caribbean, parece sacado de otro mundo, o al menos, de otro tiempo… futuro. Con más de 250.800 toneladas de registro bruto, el nuevo rey de los mares tiene capacidad para 5.610 pasajeros en doble ocupación, que podrían llegar a los 7.600 al máximo de su capacidad, además de los 2.350 tripulantes. Es decir, una ciudad flotante de 10.000 personas y 365 metros de eslora (3,5 veces el largo del césped de Balaídos) que este domingo partía a su primera singladura tras una puesta de largo de película en Miami en la que Gonzalez fue de los pocos españoles invitados, y en la que el astro argentino Leo Messi fue la estrella invitada.

El Icon of the Seas hará cruceros por el Caribe desde Miami durante todo el año. Ya se está construyendo su gemelo, el Star of the Seas, y un tercero, que todavía no tiene nombre. El barco está impulsado por motores de Gas Natural Licuado (GNL), el combustible marino más limpio disponible a gran escala actualmente, y cuenta con los sistemas de recuperación de calor, depuración de aguas grises y tratamiento de residuos más avanzados. Como la demanda de reservas ha sido tan alta, los pocos camarotes que quedan para este verano están a un precio por las nubes, hasta 5.000 euros para uno interior sin ventana. Pero si se hace la reserva para verano de 2025 aún se pueden encontrar fechas por 1.600 euros.

La ceremonia de inauguración tuvo lugar bajo una enorme cúpula de cristal que el crucero tiene en lo alto de proa, el Aquadome, que alberga un vanguardista teatro acuático donde tienen lugar shows en los que participan saltadores de trampolín olímpicos entre otros. El actor Mario Lopez, ganador de cuatro Emmy, y conocido en España por su papel en la serie de comedia “Salvados por la campana”, ejerció de maestro de ceremonias, y tras los discursos en inglés del CEO Michael Bayley y el presidente de la naviera, Jason Liberty, Leo Messi pronunció unas palabras de agradecimiento en español y bendijo el barco antes de apretar con un balón el botón que soltaría la botella de champagne que se estrelló contra el casco sin problema.

Félix González tiene hoy 15.000 suscriptores en YouTube y sus vídeos sobre cruceros han sido vistos más de 5,5 millones de veces, además de tener presencia en todas las redes: 10.500 seguidores en Instagram, 22.000 en Facebook y algo más de 1.000 tras su reciente incorporación a TikTok. Ha conocido más de un centenar de cruceros a lo largo de los últimos 22 años, lo que le ha servido no solo para crear contenido para su web y redes, sino también para asesorar a empresas, realizar catálogos de cruceros y cursos de formación para agentes de viaje. Forma parte de la organización del congreso International Cruise Summit y de los Premios Excellence de Cruceros.