Retangos, un debut musical de original fusión

El regreso a sus raíces tras ocho de formación musical en instituciones de referencia de Holanda y EE UU le ha dado el reposo que necesitaba para sacar a la luz su primer disco, Retangos, un EP de cinco canciones que comparten género, pero que se fusionan con la música clásica y diferentes estilos contemporáneos. El trabajo apenas lleva una semana en las principales plataformas musicales como Spotify o YouTube Music, y la pianista y compositora viguesa Alicia Cerrada está recibiendo muy buenos comentarios de usuarios que lo han disfrutado desde diferentes puntos del mundo.

“No me lo esperaba. El disco toca mucho el corazón de la gente, por eso se puede entender en cualquier país y no es necesario saber muchísimo de música para que te emocione. Y eso es algo que me gusta, estoy muy contenta”, celebra.

Alicia, que empezó su formación en la Academia Armando Toledo y el Conservatorio Superior de Vigo, se licenció en la Codarts University for the Arts, en Róterdam. Posteriormente, cursó en su departamento de Músicas del mundo un máster de Tango que es único en Europa y el año pasado vivió seis meses en Los Ángeles tras conseguir una beca de la Xunta y la Comisión Fulbright para estudiar Industria Musical y Producción en el Musician Institute.

La intensa experiencia en la escuela, situada en pleno Hollywood Boulevard, le aportó los conocimientos que necesitaba para publicar su primer trabajo: “Las canciones las grabé durante el máster en Holanda y, ahora, por fin me he atrevido a sacarlas. Ha llevado tiempo porque, primero, aprendí a tocar el piano y después a grabar, que también es muy complicado y requiere mucha concentración. Y en EE UU adquirí las herramientas que me faltaban para poder distribuir yo sola el disco como artista independiente e incluso un poco de diseño gráfico. Me apetecía hacer yo sola todo el proceso para aprender y ha sido muy interesante”.

“Retangos” is on all platforms, hope you’ll will enjoy listening! This album is full of emotions and contrasts, made with love to this beautiful world! Link in bio 👈 Posted by Alicia Cerrada - Pianist on Sunday, January 21, 2024

Alicia define Retangos como “un álbum de mucho contrastes dentro de un mismo estilo”. A la primera canción, ‘El día que me quieras’, le siguen ‘Fruta amarga’, en la que ha incluido armonías de jazz, y su versión de la canción tradicional gallega ‘A saia da Carolina’. “Le hice un arreglo durante el máster tras estudiar a diferentes autores y es una mezcla un poco extraña. La gente se queda alucinada cuando la escucha en directo”, comenta entre risas.

Las dos últimas piezas son ‘Galleguita’, el primer tango que tocó cuando le empezaba a “apasionar” este género, y ‘Sugestivo’. “La gente que escuche el disco se va a encontrar una fusión de tango tradicional con música clásica y contemporánea. Y lo que más me gusta es que toqué como yo quise, siendo yo misma. Tuve profesores que me enseñaron la técnica y cómo tocar tango, pero me alegro de haber tomado la decisión de interpretar a la manera que he querido”, destaca.

“Los autores de los arreglos son muy abiertos, te dejan espacio para tu propia interpretación y eso me dio mucha libertad porque en otras músicas igual tienes que seguir exactamente el estilo y tocar históricamente”, añade al respecto.

La pianista viguesa, que ha decidido cambiar su nombre artístico a Alicia Ce, regresó a Vigo el pasado verano, tras finalizar su etapa en Los Ángeles y previo paso para hacer la mudanza en Róterdam, donde tenía establecida su residencia: “Decidí volver a España y estoy muy contenta de estar en Vigo. Se agradece muchísimo poder pasar tiempo con la familia. Está genial. Me apetecía mucho volver a las raíces y desde aquí puedo conectar con artistas de todas partes a través de internet”.

“En EE UU te enseñan a compartir tu arte con el mundo"

Asegura que su experiencia en Los Ángeles le fue muy útil para seguir forjando su trayectoria profesional. “En EE UU te enseñan a compartir tu arte con el mundo. Ven positivo que otras personas vean lo que haces porque pueden estar interesadas. Lo primero que hacen, por ejemplo, es pedirte las redes sociales. Así es como ellos sienten que pueden colaborar contigo. Entienden que ser músico o artista es formar parte de una comunidad y eso me parece muy bonito. Yo quiero que la música sea mi trabajo porque la disfruto mucho y por eso quiero compartir lo que hago. Algo que hasta hace poco no hacía”, reflexiona.

En los últimos meses, además de ofrecer conciertos junto a otros músicos y seguir avanzando en sus proyectos en solitario, también ha trabajado en la puesta en marcha de una empresa de producción con un compañero chileno en la que ella sería la encargada de componer y grabar la música.

Y también ha empezado a esbozar cómo sería el directo de Retangos: “Quiero montar un concierto que me guste, en el que me sienta cómoda sobre el escenario. Creo que cuanto más eres tú misma mejor se lo puedes mostrar al público. Ahora mismo, no me estoy poniendo ningún límite y tampoco tengo prisa en crear. Me apetece entrar en otros géneros y experimentar con el rap o el pop. Quiero hacer lo que me gusta”.