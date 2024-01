Más de cuarenta facultativos de Urgencias del Álvaro Cunqueiro se concentraron este medio día a las puertas del servicio de Beade para exigir la revisión del acuerdo de condiciones laborales pactado para las urgencias hospitalarias de toda Galicia en 2007. Las protestas se repitieron en otros hospitales gallegos.

"Buscamos reunirnos con el Sergas para revisar el pacto que se firmó en 2007 de médicos de urgencias, punto por punto", señaló una de las portavoces del colectivo, la doctora Victoria Sarmiento, y añadió que quieren sentarse "y actualizar todo lo que no se revisó en todo este tiempo".

"La urgencia, desde entonces ha cambiado increíblemente, siendo uno de los servicios básicos y fundamentales", defiende la facultativa, que alude a "problemas a todos los niveles". "El flujo asistencial es mayor, cada año damos menos abasto, el desgaste está siendo bestial y la contemplación está siendo justa con los servicios de urgencias a nivel Galicia", subraya y concluye: "Estamos hartos".

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, señaló hoy que "o persoal médico de Urxencias está incluído nas melloras laborais e retributivas do persoal do Sergas, por exemplo no referido á carreira profesional". A preguntas de los medios, expuso que "nestes últimos anos reforzáronse os seus cadros de persoal". Cifró en 74 las nuevas plazas en la red de hospitales gallegos. "Como ben saben, preto do 30% dos residentes que cursaron Medicina Familiar e Comunitaria en Galicia acabaron nos Servizos Urxencias ao non existir a especialidade", indicó.

Sostiene que "as melloras retributivas e de condicións para todos os profesionais do Sergas, acadadas por unanimidade cos sindicatos en Mesa Sectorial o pasado ano, tamén se lle aplica aos médicos de Urxencias. Tanto no que atinxe á redución de xornada ordinaria, como as melloras dos complementos de nocturnidade e festividade. Así tamén, coa dotación das prazas correspondentes".

Reunión específica

Con respecto a la negociación del pacto solicitada por el colectivo profesional, García Comesaña aseguró que "non houbo en ningún momento negativas" para sentarse a hablar. "A semana pasada pedíronnos a xuntanza e, de feito, xa está convocada esa reunión a través da mesa de seguimento dos acordos vixentes", señaló y añadió: "mañá mesmo, nos reuniremos cos representantes dos traballadores na Mesa Sectorial para escoitar as súas demandas".

La fecha escogida para la protesta no es aleatoria. El Servizo Galego de Saúde convocó a los sindicatos a la mesa extraordinaria para mañana. Los citó en su día “coa finalidade de tratar a aplicación do Acordo de melloras retributivas e nas condicións de traballo de data 20/04/2023 ao persoal médico de urxencias hospitalarias”. Pero esto no es lo que quería la plantilla que, como colectivo profesional, ha decidido manifestarse. Ellos quieren sentarse a revisar el Pacto de Urgencias en su conjunto.