Ponerse a salvo y volver a empezar: las historias de seis refugiados en Vigo

En el número 62 de la calle Zaragoza seis personas acuden cada día a clases de español. Están tratando de rehacer una vida que ya estaba construida en sus países de origen. Estudios, trabajo, familia… todo estaba configurado, pero un peligro inminente les obligó a escapar. Las causas difieren. Desde una guerra, a terrorismo, o simplemente que su identidad no está permitida en su lugar de nacimiento.

Estos supervivientes son algunos de los refugiados con los que trabaja Accem, una organización que les ayuda a empezar de cero. La entidad, que tiene carácter nacional, dispone de 21 plazas de emergencia en Vigo y otras 108 dentro del sistema de acogida. Es decir, tienen capacidad para dar vivienda a más de un centenar. Daniel Bóveda, responsable territorial gallego de la entidad, explica que recibir a estas personas es “una obligación de nuestro sistema legislativo”. Además, “sobre todo para los gallegos, es una responsabilidad histórica”, añade.

“Los gallegos tenemos una responsabilidad histórica con los refugiados” Daniel - responsable de Accem

Es difícil establecer un perfil de usuario porque, al igual que sus razones de huida, son muy diversos. Entre los países de procedencia hay algunos impracticables por conflictos bélicos, como son Malí, Senegal o Ucrania. Otros con guerras históricas, como Siria. Además, en algunos latinoamericanos destacan las guerrillas y las bandas del narcotráfico. Por otra parte, en naciones como Rusia, las personas LGTBIQ+ son perseguidas y en muchas ocasiones torturadas o asesinadas.

Pese a que todos salen de su país para salvar su vida, la sociedad no los recibe de la misma forma. “La respuesta que se ha dado en conflictos como Ucrania, donde se ha puesto en marcha una directiva europea con una seguridad jurídica, no se ha dado en otros conflictos. Esto pone de manifiesto que la respuesta no es igual para una persona que es perseguida en el cuerno de África que para otra que lo es en Kiev”, señala Bóveda.

Alumnos aventajados

En la clase de idioma todos hablan en español (dado que poseen diferentes lenguas maternas). Son alumnos aventajados, aprendieron a expresarse velozmente y son capaces de mantener una conversación fluida pese a llevar menos de dos años en la escuela.

“Mi sueño sería trabajar en el Álvaro Cunqueiro, en Ucrania era técnico de rayos X” Petrov - Refugiado ucraniano

Petrov es ucraniano. Relata su historia quitándole peso dramático: habla sin perder el humor pese a la dureza de lo que está contando. Explica que tiene una gran familia formada por cinco personas. Cuando estalló la guerra, dos años atrás, pudieron venir todos. De momento, cursa el idioma pero espera poder trabajar pronto. Allí era técnico de rayos X y aquí encuentra dificultades para convalidar su título. “Trabajar en el Álvaro Cunqueiro sería mi sueño”, asegura. Además, bromea con la climatología: dice que el tiempo gallego es como el ucraniano pero cambiando la nieve por la lluvia.

“Escapé de Siria y me instalé en Turquía. El terremoto de 2023 destrozó mi casa” Mohamed - Refugiado sirio

Su compañero de mesa es Mohamed. Salió de Siria hace ya diez años, en 2014, pero no se trasladó directamente a España, sino a Turquía. Sin embargo, el devastador terremoto del 6 de febrero del 2023 dejó su casa hecha añicos: “Lo perdimos todo, nos quedamos sin nada”, indica. Tuvo que buscar refugio de nuevo. Vino él solo porque sus hermanos lograron encontrar trabajo en Alemania. Asegura que España le gusta más porque “es más caliente” (posiblemente quería decir cálida). Durante su estancia en Turquía estudió filología árabe y ejerció como profesor. Ahora, trata de absorber todos los conocimientos de español posibles para poder trabajar aquí de ello, enseñando su idioma a los vigueses que estén interesados.

“No iba a dejar que se impusiese la censura en mi bibloteca. Estaba en contra de Putin” Vladimir - Refugiado ruso

Vladimir era bibliotecario en Rusia. Cuando comenzó la guerra de Ucrania él no se quedó impasible: con vocación activista alzó la voz contra Putin y mostró su desacuerdo con la violencia que se estaba ejerciendo. “Le censura llegó a mi biblioteca. Yo estaba en contra. Pero me tuve que ir, primero a Armenia y después a España. Es muy peligroso hablar contra el régimen”, indica.

“Las familias LGTBIQ+ somos perseguidas y torturadas en Rusia” Nadia - Refugiada rusa

A su lado, una compatriota, Nadia. Vino hace un año con su mujer y su hijo de seis años. En Rusia, a día de hoy, las personas LGTBIQ+ son perseguidas, torturadas e incluso pueden ser trasladadas a un campo de concentración. El gobierno emplea como instrumento la ley “contra la propaganda homosexual”, con la que encierran sin consecuencias a todo aquel con una identidad “disidente”. En Vigo viven sin miedo a ser capturadas: “Allí era imposible estar, en todo el país”, señala. Lamenta la dificultad para convalidar sus títulos –en Rusia tenía un puesto directivo en una empresa de telecomunicaciones– pero no desistirá. Volverá a empezar, aunque, como ella dice, “tenga que hacerse poco a poco”.

“En mi país el terrorismo hace que vivir sea un riesgo” Mamady - Refugiado de Malí

Mamady es otro de los alumnos de español. Escapó de Malí, un país dañado por numerosas dictaduras, revueltas separatistas y ataques terroristas frecuentes. Es el más nuevo de la clase, lleva diez meses en España y explica que, aunque en el país subsahariano tenía un puesto como soldador, solo estar allí era un riesgo vital.

“Era profesora en la Universidad, pero aquí me hice cocinera y me encanta” Inna - Refugiada ucraniana

Su compañera de mesa es Inna, otra ucraniana. En su país era académica, trabajaba como profesora universitaria. La guerra le obligó a hacer la maleta, reunir a su familia y salir de allí. Fueron destinados a Poio, donde ella encontró un puesto como cocinera: “Me encanta trabajar de ello, lo disfruto mucho”, asegura con desparpajo. Su hijo, que ya habla español, se apuntó al club de remo y ya está compitiendo.