Pocos colectivo son más guerrilleros que la Federación de pais e nais de alumnos de Vigo –Foanpas–. Desde gestionar los comedores de prácticamente la mitad de los colegios de la ciudad hasta pelear por una educación pública y de calidad para el alumnado. Tanto es así, que a lo largo de este curso se han propuesto escuchar una por una las propuestas de mejora o necesidades de todos los colegios e institutos de titularidad pública del municipio vigués. Los datos no muestran una realidad muy halagüeña pero sí fácilmente reversible: con más medios y recursos económicos. Y es que un total de 46 centros educativos de la urbe (no entrarían en este balance ni los concertados ni los privados) trasladaron al colectivo carencias en materia de personal e incluso infraestructuras.

Obsoletas

Hay que recordar que la gran mayoría de los edificios que acogen estos centros educativos son muy antiguos y a pesar de las renovaciones que se han producido en ellos en los últimos años –nuevos patios, reforma de las bibliotecas o salas de informática, etc.–, lo cierto es que sistemas como la calefacción, ascensores o incluso ventanas quedan obsoletos. “No CEIP Seis do Nadal, por exemplo, no pabellón, cando chove prodúcese unha riada nunha zona onde xogan os cativos e onde hai cables. Noutros centros as pezas das caldeiras son tan antigas que hai que esperar semanas por elas, igual que con varios ascensores. Dotar os centros de pantallas dixitais está ben pero non é a solución para modernizalos”, lamenta Iria Salvande, presidenta de Foanpas.

Déficit de profesorado

En este informe, además de otras deficiencias estructurales (baños obsoletos, cambios de ventanas, muros en mal estado), se detecta una necesidad prácticamente unánime en los colegios e institutos: la falta de orientadores y profesores de Audición y lenguaje (AL) y Pedagogía terapéutica (PT). Más de una treintena de centros considera necesario ampliar este departamento para atender a cuestiones emocionales y de apoyo del alumnado. Empezando por el servicio de orientador, son muchos los centros que comparten este profesional y debido a la alta demanda de alumnos que lo precisan, los equipos directivos los requieren a tiempo completo.

Y es que sus funciones son fundamentales tanto en la propia orientación de los escolares que no se encuentran adaptados al centro como para aquellos que puedan presentar alguna necesidad especial (NEE) o de apoyo educativo (NEAE). “Para que se lles dote os centros de persoal de apoio para o alumnado con necesidades é preciso dun informe do departamento de orientación. Se o persoal ten que estar a dous centros, con todo o alumnado que iso supón, os informes poden demorarse meses”, amplía Salvande.

Orientación en ESO

En cuanto a los institutos, la situación, denuncia, es todavía más sangrante, ya que un único personal como es el caso del IES Alexandre Bóveda, IES Rosais II, IES Valadares o IES do Castro atiende a todo su alumnado, alguno de los cuales superan los 700 estudiantes. Estos institutos demandan más profesionales porque también ejercen de orientaciones de cara a la ABAU o a la posibilidad de escoger un ciclo de Formación Profesional. “Hai unha clara masificación nas aulas que non se axusta aos medios cos que contan os institutos. Temos pedida unha reunión con Educación que esperamos nos confirmen pronto”, asevera la presidenta de Foanpas.

Problemas en los comedores también son otra de las deficiencias que denotan los colegios, concretamente en lo relativo a los espacios que gestiona la Xunta. “Hai colexios que teñen cociña propia pero por no contratar persoal o servizo de comedor efectúase a través dun servizo de cátering”, denuncia.

Respecto a las becas comedor, desde el colectivo precisan que si otro año más vuelven a retrasarse hasta casi finales de diciembre, su propósito es que el servicio de comedor de los centros que gestionan las anpas no abran. “Non empezaremos sen que as familias teñan a beca”, sentencia Salvande.