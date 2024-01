El Servizo Galego de Saúde (Sergas), a lo largo de 2023, cumplió la obligación legal de sondear a su plantilla en una evaluación de riesgos psicosociales, en la que participaron más de 32.000 trabajadores –alrededor de un 74%–. Entre las conclusiones que han trascendido están las quejas de falta de personal, principalmente, en Atención Primaria. Ahora, facultativos de centros de salud de Vigo están solicitando que se les realice de forma individualizada este análisis de los riesgos de su puesto de trabajo, con su carga específica y en las condiciones de salud que evidencie.

Profesionales que han solicitado esta evaluación individual explican que esta demanda ya la realizaron hace años los sindicatos y que ellos la retoman ahora que se conocen “de forma no oficial” algunos de los resultados de la realizada de forma conjunta a toda la plantilla de Galicia y tras una nueva época de sobrecarga, la de la última ola de infecciones respiratorias, en la que se percibió de forma más acusada la falta de cobertura de las ausencias de Enfermería, que se suman a las que ya vienen siendo habituales de médicos de familia y pediatras.

Un grupo de trabajadores de Sárdoma presentó su solicitud a Recursos Humanos y los de otros centros de salud están valorando entregar las suyas.

De hecho, circula entre los profesionales un texto, fechado a 28 de diciembre de 2023, que solicita que se haga público de manera oficial dicho estudio y “que se comience a gestionar e implementar de manera urgente las medidas que el propio estudio presenta como necesarias”.

“En la evaluación de riesgos realizada por el Sergas, no publicada de forma oficial por el momento y finalizada en diciembre de 2023, se deja claro que el personal que cuenta con más sensación de sobrecarga de trabajo es el de Atención Primaria”, indican en el documento. “A este respecto, se proponen diferencias medias por parte de los analistas que realizan la evaluación del citado estudio (insistimos, realizada por el propio Sergas), en tras las que se proponen diferentes medidas de mejora; entre ellas, la mejor dotación de recursos humanos, la evaluación de la carga de trabajo y la redistribución de tareas”, completa.

Plan local de salud

Todos los años, el Sergas firma un plan de objetivos. Lo hace a nivel gallego y luego elabora otros documentos por áreas. En los centros de salud que cuentan con Plan Local de Salud, como es el caso de Sárdoma, la Administración presenta un plan anual enmarcada en esta hoja de ruta plurianual que había elaborado el propio centro de salud. La plantilla, en esta ocasión, ha decidido no rubricarlos. Fuentes del servicio explican que con el importante nivel de exigencia que tienen al ser también centro de formación MIR, necesitan más recursos humanos y materiales de los que en la actualidad disponen. Especifican que son conscientes que en algunos puntos no es que el Sergas no quiera sino que no puede facilitarlos ahora. Puntualizan que tampoco van a dejar de trabajar para seguir progresando en su plan para el centro y no descartan poder firmar los objetivos en un futuro.