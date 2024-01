El Puerto limpiará un área submarina superior a dieciséis campos de fútbol

Los fondos que circunvalan el litoral olívico conviven desde hace décadas, en mayor o menor medida, con los residuos que se han ido acumulando por la fuerte afluencia que acoge el Puerto. No hablamos solo de redes y demás aparejos, casi anecdóticos ahora tras las restricciones que Europa ha disparado sin piedad contra la pesca, sino también de la generada por otros buques –desde grandes cargueros hasta pequeños veleros–, así como por los propios habitantes de la ciudad y los turistas que la visitan. Es una realidad a la que la Autoridad Portuaria ha plantado cara y que pretende volver a combatir con una serie de trabajos bajo el mar que se acometerán entre Bouzas y Guixar. El organismo que preside Carlos Botana licitó este jueves, por un presupuesto de casi 171.500 euros (IVA incluido), un conjunto de actuaciones de limpieza submarina que abarcarán una superficie de 122.650 metros cuadrados. Un área superior a 16 campos de fútbol como Balaídos.

Una odisea submarina contra la pesca “invisible” Bajo el nombre “Mejora de los fondos en varias dársenas en la Zona 1 del Puerto de Vigo”, el proyecto comenzará en marzo, se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria y se aplicará a las dársenas en las que no se realizó dicha mejora entre 2020 y 2022. Se trata de siete áreas bien definidas que van desde la terminal Ro-Ro (19.500 metros cuadrados) hasta la terminal de contenedores (32.700 m2), pasando por el muelle de reparaciones (3.750); los de Beiramar (12.600); la dársena 4, en la que se encuentra la lonja (16.300); las dársenas 1 y 3, donde amarra el cerco, barcos de artes menores y algunas embarcaciones de Gran Sol (18.000); y Transatlánticos y el Náutico (19.800). El contrato tendrá un plazo de ejecución de tres meses, de los cuales uno entero se dedicará íntegramente a los trabajos de mejora de fondos, ejecutados por “personal dotado con los equipos y licencias necesarias”. Será un equipo de intervención submarina formado por un jefe y cuatro buceadores, que por parejas realizarán dos inmersiones al día de tres horas, seis entre ambas, con el objetivo de extraer de las profundidades una medida de 5.800 kilos de residuos por jornada. Teniendo en cuenta que cada día se actuará en una superficie aproximada de 3.800 m2, y considerando que “el rendimiento y la cantidad de residuos en cada área pueda ser variable debido a sus distintas características”, el organismo que preside Carlos Botana prevé recoger cerca de 160 toneladas de basura, equivalentes al peso medio de un centenar de coches producidos en Europa. Medio ambiente como “pilar” La Autoridad Portuaria, presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), dio a conocer precisamente ayer en Madrid el potencial turístico del Puerto de Vigo a través de la estrategia “Peiraos de Solpor”, galardonada por la Asociación Internacional de Puertos (IAPH) con el Premio Mundial de Sostenibilidad. Siguiendo esta estela, las actuaciones de limpieza que llevará a cabo entre Bouzas y Guixar contemplan una evaluación previa de cada una de las siete áreas, con inmersiones para analizar el estado de contaminación de cada dársena y documentando el mismo a fin de abordarlas; la recolección de los desechos, que se agruparán para su izado a bordo de la embarcación que apoyará a los buzos, o bien serán retirados a pie de muelle mediante un camión grúa; así como su almacenamiento en contenedores y su transporte a una planta autorizada para valorizarlos. El Puerto de Vigo amplía un 50% su horario para atraer más capturas pesadas del cerco “Como dije en mi toma de posesión, el medio ambiente será un pilar estratégico del Puerto, y esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso presentado en Our Ocean (Naciones Unidas) de recuperación de los fondos marinos y la regeneración ambiental de las dársenas portuarias. Con esta contratación se continúa con los trabajos Blue Growth iniciados en años anteriores”, indicó Botana. Campaña geotécnica para el segundo silo de Bouzas Por otro lado, el Puerto ha lanzado también la licitación relativa a la campaña geotécnica que sentará los cimientos para construir el nuevo silo de almacenamiento de vehículos que se plantea proyectar en la terminal de Bouzas. “El proyecto contempla la ejecución de una estructura de hasta cuatro plantas de altura conformada por pórticos metálicos cuyos pilares se apoyan en el terreno actual a través de la cimentación a definir en base a las cargas transmitidas y la información geotécnica obtenida de la presente licitación”, consta en los pliegos del contrato. Con un presupuesto de 99.910 euros (IVA incluido), es el primer paso para crear el segundo silo que permitirá descongestionar la terminal Ro-Ro, con capacidad para cerca de 4.000 coches y un presupuesto estimado de 30 millones.