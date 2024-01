La Fiscalía del Supremo sale en defensa del abogado condenado por calumniar a un juez

¿Las expresiones que se utilizaron están avaladas por la libertad de expresión en el ejercicio además del derecho de defensa de los intereses de un cliente? ¿O fueron un ataque al honor del magistrado al que iban dirigidas? La cuestión, a la vista del recorrido judicial que está teniendo el caso, parece no estar muy clara. En abril de 2021 un juzgado de lo Penal de Vigo, el número 1, condenaba a un abogado por calumniar a un juez instructor tras imputarle falsamente la comisión de un delito de prevaricación, atribuyéndole un proceder “espurio”, “ilegal” e incluso de “venganza”, en un recurso de apelación que presentó en el marco de una causa penal. La pena de 2.160 euros de multa y de 500 euros de indemnización para el perjudicado fue ratificada meses después por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que concluyó que las palabras usadas fueron “innecesarias y desproporcionadas”. Tras esta segunda sentencia en su contra, el abogado decidió agotar la vía judicial y recurrió ante el Tribunal Supremo. Y en esta fase la Fiscalía, en el escrito formalizado en respuesta al recurso de casación del letrado, ha salido en su defensa. Porque no solo pidió su admisión, sino también su estimación al considerar que, en este caso, la “ponderación del conflicto” entre los derechos de libertad de expresión y defensa del abogado por un lado y el derecho al honor del juez por el otro debe ser resuelta “en favor de los primeros”.

La deliberación en el Supremo para emitir la sentencia que dirá la última palabra en este caso se celebró esta misma semana. Los hechos se remontan a 2015. Raúl Vázquez Carneiro, abogado vigués de amplia trayectoria, se hizo cargo de unos procedimientos en los que representó como acusación particular a un colega de profesión. En el marco de una causa por estafa procesal que se tramitaba en un juzgado de Instrucción de la ciudad fue en el que, en un extenso recurso de apelación, hizo las atribuciones y expresiones que llevaron a su condena.

La "ignorancia inexcusable" del instructor

En dicho escrito hacía referencia a la “ignorancia inexcusable” del magistrado instructor, citaba a Maquiavelo, decía que el juez había llevado a cabo su “pequeña y triste venganza” o le atribuía un proceder “espurio” , “ilegal” y “arbitrario” . En el juicio el abogado se reafirmó: tras dejar claro que no tenía intención de difamar, declaró que lo dicho en el recurso sobre los motivos por los que creía que el juez había “prevaricado” no fue “gratuito” ni fruto de un “calentón”, sino que estaba argumentado. Su cliente presentó quejas contra el juez ante el Poder Judicial y el decano –fueron archivadas–, pero el letrado dijo que él no tuvo conocimiento ni participó en las mismas.

En Vigo la Fiscalía formuló acusación en su contra. “No todo vale”, expuso en el juicio. Pero, paradójicamente, el mismo órgano solicita ahora, en el Supremo, que se le exculpe. El escrito que pidió la admisión a trámite y estimación del recurso lo firma Fidel Ángel Cadena Serrano, fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que coincide con el letrado en que existiría “infracción de ley” por aplicación indebida del artículo 205 del Código Penal –delito de calumnias– e “interés casacional” ya que la condena “parece apartarse” de la doctrina del Supremo “en la materia” a la vista de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ni “insultos” ni “falsedad”

En el escrito de 19 páginas el fiscal arranca diciendo que la cuestión que se aborda es “terreno delicado”. Pero, entrando en el fondo del asunto, sostiene que las expresiones litigiosas fueron usadas por el letrado en un “escrito jurídico” en el que “no hubo insultos ni actuaciones exteriores al proceso perjudicando el honor del juez”: no se “airearon” en redes mediáticas ni en otros medios de comunicación social. “Es verdad que se critica con desafuero la actuación del juez, desabridamente incluso, e imputándole una actuación espuria, pero sus observaciones sobre la actuación arbitraria, poco fundada e irracional hallan encaje en el amplio marco del derecho a obtener una resolución fundada y su desacuerdo con una instrucción que juzga prospectiva y parcial”, considera.

El fiscal añade además que el abogado usó el término “presunto” al hablar de “actuación prevaricadora” y que no hay “falsedad” en lo que escribió ya que se limitó “a expresar las sospechas o dudas sobre la parcialidad de un juez que parecía perseguirle, según el letrado, con resoluciones que no se conformaban con la legalidad”. Entre las resoluciones que cita para avalar su postura está la que inadmitió a trámite la querella por calumnias contra la exministra Ione Belarra por acusar de prevaricación al Supremo.