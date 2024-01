Los vigueses que cuidan el planeta con gestos diarios

Apostar por la ropa de segunda mano, comprar únicamente lo necesario, consumir productos locales, naturales y de temporada, reutilizar artículos o materiales, viajar en autobús en vez de en coche particular, limitar la ingesta de carne, utilizar un filtro de agua en el grifo para evitar la adquisición de botellas de plástico, usar bolsas reutilizables o recurrir al transporte colectivo. Son algunos de los gestos que los vigueses han implementado en los últimos años con un objetivo común: poner la cruz al cambio climático y, por ende, proteger el planeta, una de las tantas metas que incluyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, los cuales cobran especial protagonismo hoy, en el Día Mundial de la Educación Ambiental.

“Además de separar la basura para su reciclaje, lidio una batalla contra el plástico, especialmente, los de un solo uso, por ejemplo, el de las botellas de agua. En casa, tengo un filtro y consumo agua del grifo. Aparte, llevo una botella reutilizable cuando estoy fuera de casa e intento darles una segunda vida a mis cosas, vendiéndolas en webs o donándolas”, explica Maruxa Jiménez, socia de Greenpeace desde hace más de 30 años. “A veces, me siento abrumada cuando pienso en los enormes retos medioambientales a los que mis dos nietos pequeños y toda su generación se van a tener que enfrentar: la emergencia climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad…”, explica.

Evita en la medida de lo posible comprar artículos de higiene en botes de plástico -opta por champú sólido y pastilla de jabón en vez de geles- y rellena los envases de los productos de limpieza del hogar en tiendas donde los tienen a granel. “También tengo un frente abierto contra las bolsas de plástico. Cuando voy a la compra, llevo mi carrito y mis propias bolsitas reutilizables e intento evitar el empaquetado excesivo. Además, priorizo los productos locales o de cercanía y he sustituido el coche por el autobús o caminar”, añade antes de apuntar que le gustaría que hubiese trenes de cercanías y una conexión ferroviaria más extensa para poderme moverse por Galicia sin recurrir al coche.

Maruxa, a su vez, centra su atención en la ropa: procura comprarla de algodón o tejidos naturales, aunque reconoce que es “cada vez más difícil encontrar prendas que no sean sintéticas o contaminen con microplásticos en su lavado”. “Intento darles una segunda vida a mis cosas vendiéndolas en webs de segunda mano o donándolas. Creo en la importancia de reducir la cantidad de ropa que compramos, que ya sabemos que puede acabar en vertederos de países del sur global”, indica. Otras acciones que realiza en favor del medioambiente: intenta concienciar a sus alumnos -es profesora de inglés- y participa en campañas de recogida de basura en entornos naturales, gesto que también realiza por su cuenta: “En resumen, pongo en práctica las erres de reducir, reciclar, reutilizar, rellenar, reparar, etc.”.

Sabela Sanromán es otra ciudadana concienciada sobre el cambio climático. “Eu son profesora de Física e Química en secundaria e levo varios anos estudándoo. O principal causante da situación climática é o modelo de consumo dos países máis ricos, xa que consumimos materiais a un ritmo moi por enriba da capacidade do planeta. Por iso as actitudes individuais que teñen que ver co consumo son moi importantes”, argumenta. Ella optó por “deixar de mercar roupa de marcas que fabrican na outra punta do mundo e contaminan alí”. “Se o fago, fágoo no mercado de segunda man, pero, sobre todo, merco cada vez menos en xeral e só o que preciso. Non somos conscientes de todas as cousas que mercamos e non necesitamos”, añade.

Destaca que, en cuanto a la alimentación, consume “na medida do posible produtos locais e de temporada”. “Isto foi un cambio moi grande que, en realidade, debería ser de sentido común, xa que non podemos pretender consumir todos os alimentos do mundo durante todo o ano. Consumo moitos menos alimentos procesados que antes e aposto por marcas galegas ou españolas: cantos menos kilómetros de transporte, mellor. E produtos cárnicos, moi de vez en cando. Estas cousas de primeiras pode parecer que supoñen moitísimo esforzo, pero a verdade é que como moi ben e incluso estou máis sana que cando comía máis carne. Tamén sigo tendo roupa chulísima, que non se estropea despois de poñela cinco veces. E non gasto máis do que gastaba antes, que é a excusa de moita xente para non facer eses cambios”, relata.

Para sumar gente al cambio considera “fundamental a concienciación das persoas” que tenemos cerca. “As accións individuais vólvense colectivas cando as leva a cabo moita xente. Dende o meu instituto, intento sempre concienciar e organizar actividades relacionadas co consumo e a sostibilidade, e, como voluntaria en Greenpeace, aporto o que podo para que a mensaxe chegue a máis persoas”, asevera antes de apuntar la importancia de que la gente “se informe ben”. “Que dubiden das mensaxes negacionistas e, sobre todo, que non sintan que, como individuos, non podemos facer nada por cambiar a situación. Son os individuos os que poden provocar cambios importantes na sociedade”, concluye.

Más prácticas en favor del medioambiente: Celia Gálvez es vegetariana desde 2001 e incorpora técnicas de cocina sostenible y evita el desperdicio alimentario desde 2015. “Desde muy pequeña me encantaban las manualidades, así que, para evitar basura, me dedicaba a darle segundo uso a todo: latas, tubos de papel higiénico, botes, bolsas de plástico... Uso bolsas de tela para ir a la compra desde 1999 y procuro, siempre que sea posible, comprar a granel y evitar los envases de plástico. Además, separo la basura y reciclo desde que empezó a haber contenedores de reciclaje en Vigo; no lo recuerdo bien, pero creo que fue hacia finales de los 80, año en el que comencé a separar también los residuos orgánicos”, reseña.

En casa, intenta ahorrar agua evitando dejar el agua corriendo cuando se lava los dientes o en la ducha, donde usa un grifo termostático. “Uso agua del grifo y evito el agua embotellada. Me muevo caminando o en transporte público y, cuando la ropa no me sirve, la dono: tengo algunas prendas de segunda mano compradas en mercadillos o de intercambio. Además, colaboro con oenegés, utilizo vinagre en vez de suavizante y productos de limpieza naturales como el bicarbonato y otros respetuosos con el medioambiente. También utilizo opciones a granel o concentrados para poder reutilizar los envases y generar menos residuos y evito el consumismo en fechas como el Black Friday, Navidad o San Valentín”, resume, a la vez que indica que, a mayores, intenta evitar los transgénicos y procura darles prioridad a aquellos productos que son sostenibles.