“El que viene, vuelve” pero en versión mejorada. Vigo presentó este jueves en Fitur su oferta y atractivos turísticos repitiendo la idea del 2023 de que los viajeros son sus mejores prescriptores. Bajo el lema “Millones de visitantes, millones de embajadores” la delegación del gobierno local mostró que el fenómeno alrededor de las luces de Navidad, los conciertos de Castrelos, las Islas Cíes o las diferentes fiestas de la urbe “no tiene techo” como apuntó el alcalde, Abel Caballero.

Además de presumir de los espectaculares datos de la hostelería publicados ayer por el INE, el Concello puso en valor los diversos atractivos estrenados en los últimos meses como las galerías de la fortaleza de O Castro, la nueva y peatonal Porta do Sol, las imágenes que dejó O Marisquiño en su retorno a Samil o las playas y senderos con banderas azules. Pero también, lo que está por venir con la inminente inauguración del ascensor HALO.

Y es que en Vigo ya no hay temporada baja. Desde que la rueda del año echa a andar con el encendido de las luces a mediados de noviembre, los motivos para acudir no se detienen. En el vídeo promocional se mencionan fiestas como el Entroido, la suma de historia y folcore en la Reconquista, las romerías populares de las parroquias y toda la temporada estival como algunos de los motivos esgrimidos

No faltó tampoco la Oliveira dos Cen Anos y el nuevo aspecto del estadio de Balaídos como un “must” incluso para aquellos que no lo entonan como propio. “Luces celestes que nos emocionan y nos hacen sufrir” destacaba Rodolfo Irago con la herida todavía reciente de los cuartos de Copa del Rey. El periodista olívico repitió como maestro de ceremonias de la mano de Paula Montes, demostrando que ser vigués lleva implícito un orgullo por ello. En el stand de Turespaña, el más importante de todo el recinto de Ifema, desengranaron una oferta que abarca gastronomía, historia, naturaleza, ocio familiar, cultura, literatura o música. De Julio Verne y María Xosé Queizán a Ledicia Costas o el añorado Domingo Villar. De A Roda y Siniestro Total a la vanguardia de Sen Senra –que llenará este viernes el WiZink- al “vigués más madrileño”, C. Tangana. Hay tantas formas de conocer Vigo y perderse en él como visitantes lo hacen.

Para ilustrar la presentación se escogió una foto de una de las icónicas puestas de sol anaranjadas con la silueta de La Panificadora y la ría al fondo que guardaba un secreto: fue tomada por el propio alcalde desde su despacho. “Esto convalida seguir otros 30 años más”, justificaba Abel Caballero durante su intervención.

Entre el público presente figuraban el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el exministro de Sanidad, José Miñones, alcaldes del área metropolitana como Digna Rivas, representantes del comercio, hostelería y restauración viguesa o simples curiosos.

Con la perspectiva del que ha hecho vida y carrera lejos de casa, Irago reivindicó a esa “ciudad festiva e irreverente, valiente y corajuda, moderna y transgresora” que cristaliza en las fiestas nombradas. “Somos de Vigo, nos gusta Vigo y nos gusta presumir de la ciudad”, remataba Montes.

Y es que a pesar del retorno económico que genera el turismo o las luces de Navidad, el regidor prefirió destacar la otra vertiente. “Es posible que haya una ciudad amistosa y amable, que disfrute con la gente que viene porque nosotros les queremos”.

Habría tiempo de reivindicar ese intercambio cultural y simbólico entre la urbe y el resto del mundo, plasmado también en el programa Vigo en Inglés, o mencionar como ha creado escuela y rivalidad en otros ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Badalona. El alcalde de esta localidad, Xavier García Albiol, charlaría poco después de la presentación con Caballero para compartir impresiones de su última campaña y mostrar la buena relación que mantienen.

Titulares de medios nacionales e internacionales como The Telegraph, National Geographic y Euronews o las valoraciones a pie de noria de la Alameda de visitantes llegados de todas partes del globo –EEUU, Chile, Brasil, Portugal, Andalucía o Reino Unido- lo corroboraban. “Supera las expectativas”.