El personal facultativo de Urgencias de todos los hospitales de Galicia está llamado a manifestarse a las puertas de sus servicios, el próximo lunes, 29 de enero, a las 12 horas. En el Hospital Álvaro Cunqueiro están convocados sus alrededor de 60 doctores. Desde la plantilla explican que llevan mucho tiempo solicitando la revisión del pacto gallego de Urgencias, en el que se establecen sus condiciones laborales, sin que les atiendan. La sobrecarga de demanda que han sufrido en los últimos meses, con la ola de infecciones respiratorias, ha sido la gota que ha colmado el vaso y se confiesan “hartos”.

El pacto vigente fue firmado en abril de 2007. Se trata de un documento muy amplio en el que se recogen muchas cuestiones, desde la turnicidad, las cobertura o las guardias localizadas. “Desde entonces, han cambiado muchas cosas, incluso tenemos una especialidad propia”, sostienen fuentes del servicio vigués. Quieren revisarlo. Cuentan que lo llevan pidiendo años, pero con mayor insistencia desde 2022.

“Desde hace 15 años no se han modificado las condiciones laborales de los médicos de Urgencias, a pesar de haber sido los que hemos estado en primera línea durante toda la pandemia, durante la pasada gripe y cuando los otros recursos sanitarios fallan, como sabe la población. ¿Y este es el pago que recibimos de la Administración?”, reprochan.

La fecha escogida para la protesta, el próximo lunes, no es aleatoria. El Servizo Galego de Saúde convocó a los sindicatos a la mesa extraordinaria el martes 30. Lo hace “coa finalidade de tratar a aplicación do Acordo de melloras retributivas e nas condicións de traballo de data 20/04/2023 ao persoal médico de urxencias hospitalarias”. Pero esto no es lo que quería la plantilla que, como colectivo profesional, ha decidido manifestarse. Ellos quieren sentarse a revisar el Pacto de Urgencias en su conjunto.

CIG-Saúde, a través de un comunicado, se manifiesta en la misma línea y señala que no renuncia a seguir demandando la convocatoria de la comisión de seguimiento de este acuerdo.

Si ahora son los médicos de las Urgencias hospitalarias los que levantan la voz, la semana pasada era el personal de Enfermería. Decenas de firmas apoyan el escrito en el que la plantilla denuncia que sienten “menosprecio” de la Dirección del Área Sanitaria de Vigo hacia su trabajo, denunciaron que están “colapsadas” y urgieron refuerzos. La Dirección les citó a una reunión este lunes que fue postergada por “causas personales sobrevenidas”.