Correr por y para los niños de un humilde colegio de Kenya es la causa solidaria en la que se ha embarcado el Colegio Possumus , enclavado en pleno corazón deTeis, en Vigo. Con tal motivo el colegio organiza el martes 30 de enero su carrera solidaria con la causa. Lo hará con motivo de Día de la No Violencia y la Paz, en un tiempo que el mundo parece precisarlo como nunca. Hace tres años, la viguesa Alba Villar Carballo, profesora del centro, experimentó su papel como docente y voluntaria durante un verano en Kenia. Actualmente, ejerce a la par como directora del Possumus, tratando contagiar al colegio de la necesidad de que Teis -y, por extensión, Vigo- sume en pro de esta bella causa.

–¿Cómo surge la iniciativa de embarcarse a probar como voluntaria en Kenia?

–Responde una inquietud personal de siempre. Fue en 2021, cuando por primera vez no iba a trabajar en verano, que me decidí. Me interesé queriendo hacerlo con una ONG española, y los pasos me llevaron a Cooperating Volunteers, que tiene su sede en Barcelona. Y de ahí me surgió la oportunidad de viajar para trabajar como maestra tres semanas en Kenia.

–¿Cuál fue el destino?

–Fue el Colegio Habari Njeme Hope School, un centro situado en Diani, en la localidad Ukunda, enclavada en el condado de Kwale, a pie de la costa índica en el sur del país.

–Trabajar como voluntaria ¿supone un coste?

–Sí, ser voluntaria te cuesta dinero.

–¿Y cuánto le supuso en su caso, si se puede saber?

–Unos 800 euros, en concepto de viajes, visado, prueba de la COVID porque te exigía entonces, y vacunas que hubiera que ponerse… Allí, fuera de lo que era jornada en el colegio, vivía en casa de una familia y, así estaba pactado, tenía que hacer una aportación semanal para contribuir a la manutención. Dicho así, puede sonar dinero, pero no te empobreces porque, cuando vuelves, regresas con una experiencia vivida que te enriquece mucho más.

–¿Qué colegio se encontró al llegar?

–La pobreza por los cuatro costados: un colegio con el suelo terreño, con cuatro palos de aluminio que sostenían una endeble cubierta de uralita, toda ella agujereada. La escuela contaba con un centenar de niños de entre 4 y 15 años, que llegaban andando de los poblados cercanos, porque aquello no era una ciudad. Muchos venían descalzos, comían y hasta dormían allí.

–¿Qué solían comer en el día a día?

–En el almuerzo, todos los días, comen habas, acompañadas de arroz o una pasta de maíz que alternaban, no más. Y en el desayuno, agua caliente con avena y un sucedáneo de cacao, para saciar los estómagos a primera hora.

–¿Es obligatoria la educación en Kenia?

–A partir de los 6 años, en teoría, sí. Pero, en la práctica, las familias no tienen recursos, a veces ni para enviarlos al colegio, y la primera labor de los niños allí es ayudar en el trabajo a su familia. Por esta razón, muchos casos optan por no escolarizarlos, y en el caso de ir, acuden al colegio en el tiempo que les queda fuera de ayudar a la familia.

–¿Cuál fue su labor esas tres semanas allí?

–Les enseñaba un poco de todo: matemáticas, ciencias, algo de español… Y ellos me enseñaron algo de swahili, que es su lengua. Además, como profesora de Educación Física que soy, aproveché para en enseñarles juegos en el patio, mismo hasta sus profesores, y que les gustaban mucho.

–¿Qué juegos les causaban furor?

–El brilé, la bomba… Y eso que para jugar no teníamos material y tirábamos de ingenio haciendo una pelota con un calcetín que llenábamos de tierra… Pero se lo pasaban en grande. Yo mismo les compré una comba, que no sabían lo que era, y un balón de voleibol para enseñarles a jugar.

–¿Cómo veía aquel alumno de Kenia la escuela?

–Como una oportunidad, les hace mucha ilusión venir al colegio, lo valoran muchísimo y llegan felices y con muchas ganas de aprender… Son muy agradecidos. Además me llamó la atención que allí todos son brazos abiertos y muy respetuosos con el profesor. Es la antítesis a lo que hoy pasa en España, donde el profesor va viendo como pierde su autoridad por doquier ante el sistema, donde todo se le cuestiona, hasta por temas baladís.

–¿Qué le enseñó a usted su vivencia keniata sobre la docencia?

–Me enseñó que los recursos son secundarios, que lo verdaderamente importante es el profesor, que con pocas cosas e ingenio puedes hacer mucho, y que el sistema y la sociedad tiene que volver valorar la labor de profesor. Me enseñó también, y pude vivirlo, que lo poco aquí allí es mucho.

–Desde entonces se ha avenido a que el colegio Possumus aporte su grano de arena.

–Sí, hace dos años que empezamos con una carrera solidaria para recabar fondos, que enviamos directamente al Colegio Habari Njeme Hope School para que puedan mejorar sus instalaciones. Lo hacemos por transferencia bancaria, porque a través de una ONG, la experiencia me dice que, muchas veces, un porcentaje muy alto de ese dinero se queda por el camino.

–¿Cuánto dinero han enviado al colegio de Kenya en esos dos años?

–Gracias a la colaboración de los alumnos y familias del Possumus les hemos aportado 1.800 euros, que les han dado para dotar aulas y pasillos de un suelo de cemento, reparar las goteras, arreglar ventanas y alguna puerta, e iniciar la construcción de una nueva aula, para lo cual han podido comprar piedra, algo de cemento, han levantado las paredes ya un metro… Y es que 1.800 euros allí cunden mucho. Ahora en este 2024 queremos realizar una nueva aportación para darle un empujón y poder completar esa aula.

–¿Cuándo celebran su carrera solidaria?

–Será este martes 30 de enero, con motivo del Día de la Paz, y que pretendemos discurra por el barrio. Está dirigida a todos los alumnos del colegio Possumus y las familias que quieran sumarse andando o corriendo. La inscripción supone una aportación anónima y meramente voluntaria… También dispondremos de una fila cero, para aquellas personas de Teis, de Vigo o de donde nos lean, para poder realizar su aportación a la causa. Añadido, los que quieran sumarse a un pack, con regalo incluido y una camiseta conmemorativa, les supondrá una aportación de 6 euros. Todo el dinero recaudado, al cien por cien, se aportará al Habari Njeme Hope School keniata. Como todos los años, desde el Colegio Possumus hemos contactado estos días por vídeo llamada con Kenya, y durante una conversación de 30 minutos, nuestros alumnos tuvieron la ocasión para saludar a los niños keniatas, preguntar y comprobar las obras que nos fueron enseñando y que han podido realizar con nuestro dinero. Y es que educar a nuestros alumnos también pasa por la empatía con una causa así, cada año están sensibilizados y eso nos hacer sentirnos orgullosos que nuestros alumnos, familias y, por ende, de Teis, para empujar otra vez en 2024 y contribuir a la felicidad de quienes tanto carecen.

–Una última: ¿volverá usted a Kenia?

–Sí, pienso volver, y pronto. Y lo que más, intentaré hacerlo acompañado por algún compañero profesor o profesora del Colegio Possumus.