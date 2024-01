Un estudio liderado por un médico vigués alerta del mal uso de fármacos para la sarna

Los brotes de sarna están en aumento, ya desde antes de la pandemia. O eso es lo que perciben los dermatólogos por los casos que les llegan –superando el primer peldaño asistencia, el de Atención Primaria– y lo que se deduce del incremento de las ventas de sus tratamientos. En este contexto, desde la Academia Española de Dermatología se organizó una investigación para estudiar el perfil de los pacientes que llegan con escabiosis a sus consultas y arrojar más luz sobre el asunto. En él, participaron 44 profesionales de 31 centros sanitarios –hospitales y clínicas, públicas y privadas, dando una imagen más ajustada a la realidad– de 15 comunidades españolas. Su coordinador fue el doctor Ignacio García Doval, del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

Entre otros muchos motivos, durante estos años, los especialistas debatían si el aumento podía deberse al incremento de casos atípicos o a la existencia de núcleos familiares más complejos. Esto es lo primero que descarta la investigación. El 92% de los 186 pacientes analizados presentaban sarna clásica y la mayoría tenía condiciones de vida estándar –el 70% residen en casas unifamiliares, solo el 5% procedían de residencias y ninguno tenía múltiples parejas sexuales–. Sí destaca una mayor incidencia en gente joven –edad media de 27 años–. También descartaron que estén relacionados con otras enfermedades.

Los hallazgos más relevantes para mejorar en el manejo de esta enfermedad se centraron en los fármacos. Y es que el 65 % de los pacientes habían sido tratados por el mismo episodio de sarna en los tres meses previos a la consulta, ya sea por estar infectados (57%) o por contacto de algún caso (9%). “Es un poco extraño porque, hasta ahora, la sarna funcionaba muy bien con los tratamientos que hay, desaparecía fácilmente”, destaca el dermatólogo del complejo vigués.

Entonces, ¿qué es lo que sucede? El doctor García Doval señala que se juntan varios factores. Por un lado, considera que puede haber cierta resistencia a fármacos, pero lo que han constatado en esta investigación es que los tratamientos no se siguen adecuadamente. “Sólo el 36% había recibido y completado el tratamiento adecuado”, subrayan en los resultados

"A los pacientes a veces no se les explica o no entienden muy bien cómo es el tratamiento" Doctor Ignacio García Doval - Dermatólogo del Chuvi

El estudio señala que “muchos habían sido tratados con dosis o regímenes inadecuados, habían aplicado mal el tratamiento y/o no habían recibido suficiente información por escrito”. De hecho, sólo la mitad de los tratados previamente afirmaron haber recibido estas instrucciones escritas, lo que se asocia con una mayor probabilidad de aplicación incorrecta Pero es que también se observó un tratamiento erróneo en el 51% que sí disponían de ellas.

“A los pacientes a veces no se les explica o no entienden muy bien cómo es el tratamiento”, señala Doval. Y este es “peculiar”. La mayoría de estos fármacos hay que aplicarlos en dos tiempos separados por una semana, ya que eliminan el ácaro vivo, pero no los huevos y hay que esperar a que eclosionen.

Otro de los puntos importantes es que se trate a todos los convivientes y personas que han mantenido un contacto estrecho, piel con piel. La sarna tiene un periodo de incubación de mes y medio, por lo que alguien puede tenerla pero no manifestarla aún y recontagiar luego a la unidad familiar. Los dermatólogos calculan que es el responsable de un tercio de los fracasos de terapia.

Así, la investigación recomienda que los médicos se cercioren de que los pacientes reciben instrucciones claras y que las comprenden. Proponen la creación de folletos con gráficos y, dado el alto porcentaje de jóvenes, también material educativo alternativo, como herramientas basadas en juegos o publicaciones en redes.