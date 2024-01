La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de dictar un auto en el que deniega la revisión de sentencia y requiere a Roberto Ballesteros, exalcalde pedáneo de Bembrive por el PSOE, para que ingrese en prisión en el plazo de dos días bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, se dará traslado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que lleven a cabo la medida acordada. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó de que el auto judicial se le notificó ayer personalmente, por lo que, concretan, tiene de plazo hasta el viernes para entrar en el centro penitenciario.

Ballesteros, que dimitió en 2018, sumó tres condenas penales por delitos cometidos en su mandato. La sentencia cuya revisión se le acaba de denegar le impuso dos años y dos meses de cárcel por delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por pagar una obra que no se llegó a ejecutar. Las penas en las otras dos resoluciones judiciales dictadas en su contra no supusieron prisión, aunque sí inhabilitación.

“Ese auto aún no me lo notificaron; el viernes no estaba en casa, estaba trabajando, y me dejaron una nota de aviso indicando que tenía un plazo de cinco días hábiles para recoger dicha notificación”, afirmó ayer al mediodía Ballesteros, indicando que todavía no fue a recogerla. “Tengo arraigo familiar, un negocio, empleados, pagué la responsabilidad civil y nunca me lucré; hablaré con mi abogado para recurrir, agotaré todas las vías que pueda, el indulto sigue en trámite”, añadió. “Es injusto que tenga que ir a prisión, pero estamos en la época en la que estamos; me siento una cabeza de turco y quiero de una vez por todas borrar la política de mi vida”, concluyó. El PP, mientras, reclamó ayer a la “sucursal sanchista” del PSOE en Vigo y Galicia explicaciones sobre “los casos de corrupción socialista” en la ciudad.