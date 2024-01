“Co BNG na Xunta, Povisa será un hospital público como o Cunqueiro”

Luís Bará Torres (Vilaboa, 1965), lanza “unha mensaxe de ilusión” aos galegos a falta de menos dun mes para a celebración das eleccións autonómicas. O cabeza de lista do BNG por Pontevedra reclama o voto para o Bloque para poñer fin á “etapa de declive do goberno do PP” coa primeira muller presidenta da Xunta”, un fito “motivador e ilusionante”. Fala con FARO para explicar as claves do proxecto da súa formación, coa vista posta na mellora da calidade de vida dos cidadáns con aires de renovación.

–Por que un cidadán de Vigo debe escoller a papeleta do BNG?

–A presidencia de Ana Pontón será un revulsivo para todo o país e todas as cidades e concellos na medida en que vai comezar un tempo novo, con políticas renovadas de impulso económico e mellora de servizos públicos para impulsar a calidade de vida e as expectativas da xente nova para que non teña que marchar. Apostar polo BNG tamén é ir contra os recortes e as privatizacións do PP, que se notan especialmente na sanidade, e apoiar a innovación.

–Para o BNG, cal é o problema principal do noso territorio?

–En sintonía co que din as enquisas, o emprego de calidade e as dificultades económicas que teñen familias e as empresas. Débense tomar medidas para reverter isto.

–Cales son esas medidas?

–Un plan de fomento da actividade industrial e tecnolóxica e desenvolver as cadeas de valor dos distintos sectores. Tamén aproveitar o que ten que ver co peche de ciclos produtivos, é dicir, non ser só produtores, senón tamén transformadores para xerar produtos con valor engadido.

–Un dos principais problemas na provincia e, especialmente, en Vigo é o acceso á vivenda. Que propón o BNG para solucionalo?

–A situación en Vigo é dramática, con case 7.000 demandantes de vivenda protexida, e a suba de prezos, o aumento da vivenda turística e a escasa oferta de vivenda pública son problemas gravísimos. Propoñemos un plan de vivenda pública para crear unha oferta ampla, algo que non se fixo nestes todos anos, e corrixir o efecto das vivendas de uso turístico na oferta do mercado de aluguer cunha nova normativa, así como a mobilización das vivendas baleiras con medidas fiscais e incentivos. Tamén haberá unha aposta decidida pola rehabilitación de vivendas.

–Pensa que o BNG pode beneficiarse da participación de Sumar e Podemos por separado?

–Moita xente fará a escolla máis segura para que haxa un cambio, que é o BNG. Fago un chamamento a concentrar o voto no BNG para que a Xunta estea presidida por primeira vez por unha muller.

“Propoñemos un plan de vivenda pública para crear unha oferta ampla”

–Hai xente que se sente afastada do BNG polo seu concepto nacionalista. Que lle diría?

–O BNG é a forza política que mellor defende os intereses de Galicia para que nos vaia mellor aos galegos. Esta idea pode unir a xente independentemente de que sexa ou non nacionalista. Aos distintos sectores da economía galega interésalles un goberno na Xunta que vai priorizar diante de todo a defensa dos intereses económicos, sociais e ecolóxicos do pais. Os partidos centralistas como o PSOE ou o PP están claramente sometidos á dirección madrileña, entón, un goberno do BNG pode ser o contrapeso fronte á tendencia centralizadora que teñen os partidos estatais. Vese claramente no País Vasco, con influencia tamén no Congreso. Pódense cambiar e orientar moitas decisións no noso beneficio.

–Como convencería a un votante que ten dúbidas para que aposte polo BNG e non por outra formación de esquerdas?

–A razón mais importante é a forza en ascenso do BNG: é a que máis medra, as demais están á baixa ou estancadas. Un incremento importante dos votos ao BNG permitirá pasar de seis a oito deputados en Pontevedra e iso traducirase nunha perda de deputados do PP. É un paso moi importante para que haxa cambio. Fago un chamamento a concentrar o voto no BNG, xa que garante a posibilidade de cambio. Outras papeletas poden quedar sen representación e non ter repercusión o voto. A mellor garantía para botar da Xunta o PP é escoller o BNG.

–Que resultados espera?

–O obxectivo é que, dos 22 deputados da provincia, suba dous o BNG e baixe o PP, polo que quedaría o PP con 10, o BNG con 8 e o PSdeG con 4 [no 2020, quedaron con 11, 6 e 5, respectivamente]. O resultado final dependerá de poucos votos, por iso insistimos moito en que cada voto é fundamental e pelexaremos por conseguir todos os posibles, incluso os votantes do PP que teñen máis identificación con Galicia que con España e están descontentos coa política do PP ou co seu candidato, que non ten tirón en certas persoas das bases. Ana Pontón ten un tirón superior á marca BNG; no caso de Alfonso Rueda, é inferior á marca do PP. Ese pode ser un factor desmobilizador na dereita.

–Cales son as contas pendentes máis importantes da Xunta en Vigo?

–A primeira, a de ser unha institución aliada que apoie os grandes proxectos de Vigo, como a área metropolitana, que non existe, ademais, pola incapacidade do Concello de Vigo de chegar a acordos. Iso freou equipamentos e servizos que poderían estar funcionando. Tamén todo o que ten que ver coa reactivación industrial, no ámbito do naval, sobre todo. O BNG propón rescatar o proxecto do Centro de Reparacións Navais da ría de Vigo para garantir traballo estable. Ademais, o transporte público ten moitas deficiencias. Está tamén o problema do abastecemento de auga; a falta de vivenda pública; o do saneamento da ría; a parálise da Plisan, que depende do Porto, practicamente baleira; e o estado da sanidade pública: propoñemos un plan de rescate dos servizos privatizados na área de Vigo para que Povisa sexa un hospital público como o Cunqueiro. A lista de agravios e incumprimentos con Vigo da Xunta do PP é longa.