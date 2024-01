Podemos en Vigo: 10 años de cal y arena

Del sentimiento generado por el movimiento 15-M, que, en plena crisis, abarrotó las calles y plazas de toda España de ciudadanos indignados –sobre todo, jóvenes– por las incertezas sobre su futuro y el desencanto con el sistema –corrupción y privilegios de la clase política–, afloró Podemos, con Pablo Iglesias como gran referente. Fueron sus ideas, principalmente, a través de su participación en tertulias de televisión y el programa “La tuerka”, las que convencieron a más de 1,2 millones de personas del país, las que votaron a esta formación en las elecciones al Parlamento europeo de mayo de 2014, poco más de dos meses después de registrarse como partido. Resultado: cinco eurodiputados, solo uno menos que Izquierda Unida, y el fin del bipartidismo, ya que PP y PSOE, por primera vez en democracia, no sumaron el 50% de los apoyos.

En la transformación del tablero político, Vigo, reconocida por su potente ADN obrero y reivindicativo, tuvo una importancia capital. Navia, que destacaba –y destaca– por su juventud y el perfil trabajador de sus vecinos, fue el barrio de España que más apoyo le dio a Podemos en los comicios europeos de ese año. Arrasó y fue noticia en toda la geografía nacional. “Podemos representaba a loita contra a casta, cun código ético e ideas de rexeneración política, de esquerda e contra os recortes”, reconoce a FARO Carmen Santos, una de las grandes protagonistas en el proceso de creación del partido morado en la ciudad olívica: formó parte de su Consello Cidadán en Vigo con José Manuel Prieto como secretario general y fue secretaria general de Podemos Galicia desde abril de 2016 hasta octubre de 2018, así como diputada en el Parlamento autonómico con En Marea desde octubre de 2016 hasta julio de 2020.

Santos, que pide el voto para el BNG en las autonómicas –al igual que Iglesias–, fue una de las tantas personas que llenaron el salón de actos del IES Santa Irene en la asamblea fundacional del partido en febrero de 2014, impulsada por Izquierda Anticapitalista, la organización política en la que se sostuvo Podemos para empezar a conformar su tejido y desarrollarlo en los diferentes territorios. “A miña amiga Alba Alonso, coa que estudei a carreira de Ciencias Políticas, avisoume do acto, pasoume información de Pablo Iglesias e explicoume os principios. Non militamos antes en ningún partido e quedounos pena de non ter feito nada activamente en política, entón, fomos; non criamos en ningunha organización política e esta formación era totalmente diferente. Ela estivo nos inicios e, logo, marchou cunha beca de formación. Eu seguín”, recuerda.

Después de esta primera convocatoria en Vigo, se sucedieron asambleas para recoger las aportaciones en clave gallega con el objetivo de encaminarse hacia un modelo menos centralizado. Se celebraban en el Café de Catro a Catro, en la calle Gerona, cerca de la Praza América. “Ía moítisima xente”, reconoce Santos. Este espacio se convirtió en el cuartel general oficioso de la organización liderada por Pablo Iglesias en la ciudad olívica, a la que llegó en furgoneta antes de las elecciones europeas, a finales de abril, como cabeza de lista al Parlamento europeo acompañado por Teresa Rodríguez –número 2 y candidata de Podemos Cádiz a la Eurocámara– y Paula Quinteiro –candidata de Podemos Vigo–. El acto se desarrolló en el IES San Tomé.

El punto de inflexión llegó tras las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que Podemos obtuvo en Vigo 13.593 votos (12,42%) y se colocó como la cuarta fuerza. El Café de Catro a Catro se quedó pequeño para las asambleas, por lo que se dividieron en casi una decena de puntos repartidos por la ciudad. “Chegamos a facer unha conxunta na Alameda, estaba ateigada. Estabamos superados. O bum foi descomunal”, indica Santos, que fue la encargada de transmitir los resultados de las urnas en el colegio electoral del Casco Vello. “Os representantes de PP e PSOE quedaran conmocionados. Eu tiven que conter a alegría porque a miña posición debía ser neutra. Eu notei na campaña que Podemos ía ter éxito. O resultado en Vigo e, sobre todo, en Navia, foi espectacular, fomos noticia en toda España”, apunta.

Con el apoyo a Podemos en las calles ya materializado en las urnas, se incorporó más gente al proyecto. A finales de 2014, se conformaron los órganos políticos municipales a través de un proceso de primarias abierto a la ciudadanía. “Chegou xente con vontade de traballar e boas intencións, pero estaba o medo de que entraran persoas a rebentar o proxecto; detectámolas e quedaron fóra. Viñan doutros partidos políticos, tanto de esquerdas como de dereitas, sobre todo, do PP e o PSOE”, asevera Santos. Resultó elegido secretario general de Podemos Vigo José Manuel Prieto. Más tarde, se formó Podemos Galicia con vistas a las elecciones municipales de mayo de 2015, en las que Podemos en Vigo no pudo participar con la marca Podemos por orden del órgano estatal con la intención de no interferir en el cambio que se perseguía a nivel estatal y, por decisión del Consello Cidadán ante la baja participación en la consulta, se optó por no concurrir ni con una agrupación de electores propia ni con otra formación, como Marea de Vigo, que logró tres concejales en el Consistorio olívico con populares y socialistas.

Meses después, en las elecciones generales de diciembre, Podemos vivió su momento de esplendor máximo. Logró ser la primera fuerza en Vigo, con 59.690 votos (33,94%) en coalición con En Marea, Anova y Esquerda Unida. A nivel nacional, fue el tercer partido más apoyado, tras PP y PSOE, en este orden. Obtuvo 69 diputados. Logró dos más en total en la repetición electoral de junio de 2016, cita en la que perdió seguimiento en Vigo: bajó a 50.829 votos (30,33%). Semanas después, en septiembre, Podemos se presenta por primera vez bajo una marca en la que ya no aparece su nombre: En Marea en las autonómicas de septiembre, con el independiente Luis Villares como candidato. Logra ser la segunda fuerza más votada en Vigo, con 56.874 papeletas (26,39%). Para muchos militantes y simpatizantes de Podemos, fue un gran error que no figurase la marca del partido, puesto que generó una gran confusión en el votante. Luego, se sucedieron broncas internas que salieron a la luz, las cuales se trasladaron luego al Parlamento gallego.

Esta tensión se agravó en octubre de 2018, con la victoria de Antón Gómez-Reino –casi un 55% de los votos–, diputado de En Marea y afín a la dirección estatal de Podemos, ante la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa en las primarias para elegir al nuevo secretario general de Podemos Galicia, un proceso del que se criticó la falta de transparencia y la intervención de los líderes del partido desde Madrid. Esta coyuntura se tradujo en un resultado nefasto en las elecciones autonómicas de 2020 –como Galicia en Común-Anova Mareas–. En Vigo, sumaron 8.246 votos (6,08%), casi 50.000 menos que cuatro años antes, y se quedaron sin representación en la cámara autonómica, un golpe duro para los de Pablo Iglesias.

La organización morada remontó en las elecciones generales de abril de 2019 como Podemos-EU-Mareas en Común-Equo (Unidas Podemos). Fue la segunda fuerza más apoyada en Vigo, con 37.787 votos (20,99%), 13.042 menos que en los anteriores comicios estatales, los de junio de 2016. A partir de esta cita con las urnas, no volvió a superar el 20% de voto en ninguno de los comicios que se celebraron. En las municipales de 2019, bajo el nombre de Marea de Vigo, obtuvo un único concejal, Rubén Pérez, de Esquerda Unida. En las municipales de 2023, no logró representación con la marca Podemos-Marea de Vigo: se quedó a las puertas, con un 4,82%, cifras que mejoró en las generales de julio, con 27.970 apoyos a la confluencia de partidos bajo la marca Sumar (16,36%). Resulta curioso que Podemos no haya logrado en ningún momento tener representación directa en el Concello a pesar de ser la urbe olívica uno de los principales bastiones de la formación morada en sus primeros años. En las generales de noviembre de 2019, fue la tercera fuerza más seguida.

Actualmente, Podemos en Vigo trabaja para recuperar su fuerza de forma independiente, con más de un centenar de militantes, bastantes más inscritos y sede propia en el centro, en la calle Celso Emilio Ferreiro, desde hace casi dos años. Su portavoz, Meli Vázquez, traslada el entusiasmo y los ánimos del círculo, “moi activo, amplo e cohesionado”. Sus deberes, como destaca la vocera, son “seguir colaborando coas asociación de veciños e o resto de movementos sociais da cidade” y “apoiar a xente con problemas, como os traballadores de Vitrasa ou os bombeiros”, así como impulsar las candidaturas de Podemos para las elecciones autonómicas del mes que viene. El objetivo es entrar en el Concello en 2027 con una lección aprendida: nunca más concurrir a unos comicios sin que aparezca la marca Podemos en la papeleta. “Seguiremos loitando para ser a voz da xente que non é escoitada. O futuro de Podemos en Vigo é bo. Somos unha piña”, sentencia Pily Pascual, militante.