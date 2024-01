La UVigo cumple su primera semana de trabajo “intenso” en la Antártida

Más allá de la reposición de la cubierta de uno de los experimentos de la playa Fumarolas agujereada por el pico de un curioso pingüino, la campaña antártica de la UVigo cumple su primera semana en isla Decepción sin incidencias pero sí con mucho trabajo “intenso”. Y los biólogos se preparan para redoblar esfuerzos en solo unos días, en cuanto pongan en marcha su segundo experimento dentro del proyecto Radiant, que estudia el impacto del cambio climático y el aumento de la radiación sobre las macroalgas.

A pesar de que ésta es ya su novena misión en la Antártida, Mariano Lastra, Jesús López y Jesús Souza, a los que también acompaña Iván Franco, de la Universidad de Cádiz, siguen encontrando “impresionante” el paisaje de Decepción, cuyo carácter volcánico mantiene teñidos de negro, bajo un manto de cenizas, gran parte del hielo y la nieve. “La isla está espectacular. Todavía estamos esperando una buena nevada, pero siempre es preciosa”, aseguraban ayer a través de videoconferencia.

Los investigadores llegaron el pasado día 12 a la base española Gabriel de Castilla a bordo del buque polar búlgaro Sv. Sv. Kiril i Metodii y, al día siguiente, ya se pusieron manos a la obra. Han vuelto a la playa Fumarolas para llevar a cabo otro experimento de manipulación del medio natural, pero diferente al de 2023. En esta campaña, han delimitado pequeñas áreas de macroalgas para estudiar el efecto de la temperatura y la radiación.

“Les hemos puesto cubiertas de distinto grosor, desde la más gruesa que bloquea el 90% de la radiación ultravioleta hasta la más fina, que es casi transparente. Y tampoco reciben ni la lluvia ni la nieve. Y luego además tenemos las zonas de control sin filtros y también sin algas, solo con el sedimento expuesto”, explica Lastra.

Hasta el final de su estancia, a mediados de febrero, los biólogos repetirán los muestreos en diez playas de Bahía Foster de años anteriores y, a partir de mañana o el martes, empezarán a montar el segundo experimento , que será de mesocosmos o recreación del medio natural. En un contenedor instalado en el exterior de la base dispondrán de tanques en los que liberarán ejemplares del crustáceo herbívoro Gondogenia antarctica recogidos por ellos mismos 24 horas antes en la orilla, arrastrando una malla fina a medio metro de profundidad aproximadamente.

“Les ofreceremos como alimento algas irradiadas con ultravioleta A y con ultravioleta B y a dos temperaturas. La hipótesis es que serán consumidas en menor proporción porque desarrollan unas moléculas de protección que resultan indigestas para los herbívoros”, detalla Lastra.

Por ahora, las temperaturas están siendo “agradables” y la meteorología no les ha puesto grandes impedimentos.. “Por la noche bajan al entorno de 0 ºC, pero de día suben hasta 2 ºC o incluso más, porque hemos tenido días de sol en los que andaríamos por los 5 ºC. Tratamos de aprovechar el tiempo y, en principio, hemos podido trabajar todo lo que queremos. Aunque hasta el lunes no empezaremos a recorrer las playas que tenemos monitorizadas desde hace años porque necesitamos mareas vivas y por ahora no son aceptables”, apunta.

La base se prepara para un cambio de turno tras la llegada del Hespérides con nuevos investigadores y sus instalaciones registran una alta ocupación. “Hay mucho tráfico de gente y todavía vamos a ser más. Este año somos muchos proyectos. De hecho, nosotros estamos durmiendo en el módulo científico además de compartir el espacio de investigación. Pero el caso es poder trabajar y el ambiente es estupendo, como siempre, la gente da lo mejor de sí”, sostienen.

Además de llevar a cabo sus experimentos, los biólogos ya han participado en alguna de las conexiones escolares que se realizan en cada campaña y el próximo 1 de febrero madrugarán para contactar con los alumnos de la UVigo a las 6 de la mañana, hora antártica, 10 en España. “En las charlas con colegios siempre estamos un militar y un científico. Y los niños nos preguntan cosas de lo más variopinto. Cómo dormimos, qué comemos, qué hacen los pingüinos, si el volcán va a explotar o no.... Hay que cortarles, porque pueden llegar a estar hora y media preguntando”, revela entre risas Jesús Souza.

Los integrantes de la XXXVII Campaña Antártica tienen nuevos vecinos desde el viernes. Y los biólogos vigueses tenían previsto visitarlos ayer. “La base argentina ya está ocupada. Pasaremos por delante cuando vayamos a comprobar cómo está el experimento de la playa y seguro que nos dicen que pasemos a tomar un café. Son muy amables”, avanzaba Jesús López.

La segunda estancia del proyecto Radiant continuará hasta el 13 o el 14 de febrero, cuando abandonarán la isla probablemente a bordo del Hespérides. Después volarán desde la isla Rey Jorge a Punta Arenas y, desde allí, a España para aterrizar el 19. No llegarán a tiempo de votar en las autonómicas gallegas, aunque en la base tienen incluso un pequeño buzón de correos. “Nos podrían instalar una hurna aquí”, bromean.