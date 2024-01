El Puerto construirá un búnker en Guixar para cerrar la entrada a mercancía ilícita

Todavía es pronto para evaluar hasta qué punto el caos marítimo va a generar un impacto en el tráfico de contenedores del puerto de Vigo. La decisión de las principales navieras (Maersk, Hapag-Lloyd o CMA CGM) de evitar en Canal de Suez y desviar su flota por el Cabo de Buena Esperanza –por los ataques de rebeldes hutíes a buques mercantes en el mar Rojo– ya está provocando tensiones en la cadena de suministro y retrasos a la industria local, amén de sobrecostes que alcanzan los 3.000 dólares por container.

En todo caso, y gracias a la extensión del hinterland y la optimización de espacios, la terminal de Guixar encara este nuevo escenario en una posición de fortaleza. Cerró el pasado ejercicio con su quinto récord en tráfico de contenedores, al totalizar los 226.413 TEU (unidad de medida equivalente a uno de veinte pies, o Twenty-foot Equivalent Unit), frente a los 226.129 del año 2022.

Es un volumen inmenso que requiere de una logística quirúrgica y del trabajo coordinado con autoridades fiscales y policiales para evitar la entrada o salida de mercancías ilícitas. Es el cometido de los actuales equipos de inspección radiológica (un escáner y un portal espectométrico), que permiten inspeccionar los containers sin tener que abrirlos, con el consiguiente ahorro de tiempo y efectivos.

Ahora, la institución que preside Carlos Botana dará un paso más en este elemento guardián del puerto con la construcción de una especie de búnker donde no solo se instalarán estos equipos ya disponibles, sino que estará acondicionado para albergar otros escáneres de inspección de última tecnología, con barrido tanto horizontal como vertical, así como ese portal espectrométrico. Este último es el equipo encargado de analizar la posible existencia de materiales radioactivos, exigido por el Gobierno federal norteamericano, por ejemplo, para permitir la entrada de mercancía en sus puertos. Los dispositivos permiten, a fin de cuentas, comprobar si la mercancía declarada coincide con la mercancía real.

Seis puertos

A medio plazo, según pudo constatar este periódico, la Autoridad Portuaria de Vigo prevé la adquisición de un segundo portal espectométrico. Tanto la adquisición de esta moderna tecnología como el mantenimiento de los dispositivos actuales están siendo coordinados por Puertos del Estado (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), en un proyecto en el que están involucrados los puertos de Vigo, Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao y Tenerife. Es solo en estas seis dársenas donde está disponible esta tecnología en el conjunto del país. En el caso olívico, esta tecnología se remonta al año 2012 como consecuencia del desarrollo, implantación, puesta en funcionamiento y posterior mantenimiento del sistema Megaports.

La construcción de este edificio se prolongará durante un plazo aproximado de ocho meses desde el inicio de los trabajos y costará unos 1,6 millones de euros. Con él, los equipos de inspección radiológica quedarán dentro de una infraestructura con muros de hasta 95 centímetros de espesor. La nave de contención de los equipos presentará unas dimensiones de 40 x 15 metros de ancho y una altura de muro de hasta otros nueve metros. Las mismas fuentes consultadas concretaron que, además de esta construcción, se montarán unas estancias en el exterior para que personal de la Agencia Tributaria pueda realizar sus labores de control y administrativas. A juicio del equipo de Praza da Estrela, esta actuación permitirá a la terminal de Guixar mejorar su competitividad.

La mercancía manipulada en contenedor con grúa supone, aproximadamente, un 60% del tráfico total de mercancías del puerto de Vigo. Es decir, por modo de presentación y manipulación, es el tráfico más relevante del puerto. Para el ejercicio 2025, la Autoridad Portuaria se había fijado el objetivo de alcanzar los 250.000 TEU anuales, pero el incremento sostenido de los tráficos ha permitido actualizar al alza esas estimaciones. Así, estima que para ese mismo ejercicio se llegará al umbral de los 260.000 TEU, un 20% más que los volúmenes previos a la pandemia COVID.

La competencia es intensa y no solo con puertos de otros puntos de España. La terminal de Leixões acarició los 645.000 TEU entre enero y noviembre, según los datos de la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). Esta institución tiene sobre la mesa, además, un intensísimo programa inversor para incrementar sus tráficos con la reconfiguración de la terminal multipropósito, un mayor dragado de sedimentos para recibir buques de mayor envergadura o la instalación de grúas Post-Panamax.