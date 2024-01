Espinosa: “El abandono de la Xunta lo vive la gente, es global en todos los aspectos”

El ascenso por el comité provincial al primer puesto de la lista del PSdeG-PSOE de Pontevedra para las elecciones autonómicas supondrá el regreso de Elena Espinosa Manglana (Ourense, 1960) a la primera línea política. De su etapa como ministra de Agricultura y Pesca o Medio Rural y Marino con Zapatero reivindica su gestión en las diferentes crisis, donde se cumplieron los objetivos y redujeron los daños. Actualmente ejerce de tercera teniente de alcalde de Vigo y concelleira de Empleo, Fondos Europeos y Patrimonio; aunque deja en manos de Caballero su continuidad tras las elecciones, donde se muestra “convencida” de que mejorará sus resultados en la provincia.

–¿Cómo recibe el nombramiento de ser número 1 por Pontevedra?

–Con muchísimo orgullo porque el partido confió en mí pero también con mucha responsabilidad, porque eso supone el tener que ser la voz de muchos ciudadanos ante la futura Xunta y que hay que poner todo lo mejor que uno tiene dentro.

–En 40 años ha pasado por el Puerto, ha sido ministra, diputada, edil, empresas y organismos autonómicos. ¿Es una etapa final para completar su carrera?

–Es una etapa que me faltaba, pero yo creo que mi trayectoria enriquece la parte política y también la profesional. He tenido una oportunidad que otras personas no han tenido de poder ir combinando lo público y lo privado, y lo que hacen es sumar para que en la siguiente que afrontes puedas aportar.

–¿Cuál es su estrategia?

–Ya conocen cuál es la insignia de este Concello, que es estar en la calle, hablar con la gente, escucharla. El alcalde lo dice continuamente y creo que es la persona que más ejemplo da de poder estar en la calle, de atender a los ciudadanos y después poner en marcha las demandas que tienen. Queremos recoger ideas y sobre todo entender las necesidades que tienen.

–¿Cuál es el principal problema de Vigo en clave autonómica?

–El abandono que ha tenido la Xunta durante los últimos 15 años. Si hablamos de sanidad, cualquier ciudadano lo puede comprobar: si quiere ir al médico se encuentra con que está saturada. El abandono de la Xunta lo vive la gente. Es un global y total en todos los aspectos donde tiene sus competencias.

–¿Cuál sería la primera medida que pondría en marcha una Xunta presidida por el PSdeG en Vigo?

–Yo no soy la candidata a la presidencia, lógicamente eso lo tiene que decir el señor Besteiro, pero él ya ha anticipado algunas. Poner en marcha un plan urgente de atención a la asistencia primaria que supone reconocer cuáles son las necesidades y dar una satisfacción inmediata a ellas. O en el plan de vivienda la puesta en marcha inmediata de un mapa de las necesidades de las viviendas en Vigo de un mínimo de 2.500 viviendas públicas al año o también ayudas que irían en coordinación con las del Gobierno para rehabilitación.

–¿Cómo cree que afecta la crisis de los pélets a la campaña?

–A mí esta crisis me produce una gran tristeza porque he vivido crisis muy grandes. Dos secuestros de dos barcos, la crisis de la lengua azul y la gripe aviar. En todas ellas he trabajado con absoluta colaboración y respeto con las comunidades autónomas y absoluta transparencia con los sectores afectados. Y sin mentir en ningún momento de cuáles eran las circunstancias. Y esto es todo lo contrario de lo que ha hecho la Xunta. Ha mentido desde el primer momento. Nadie le está culpando a la Xunta de que haya sucedido lo que ha sucedido, nadie. Lo que le estamos culpando es que haya mentido, nos haya engañado y que haya tratado de ocultar lo que estaba pasando. Que no haya querido tener la ayuda del Gobierno y que sigamos a fecha de hoy con una descoordinación total y como consecuencia de unos resultados que podrían haber sido muchísimo mejores que los que estamos teniendo para que nuestras playas estuvieran limpias. Los ciudadanos serán los que tengan que juzgar, pero creo que lo peor que puede hacer un político es mentir.

–¿Ha sido una crisis de gestión más que medioambiental?

–No tenemos los resultados de los efectos de los pélets. Se sabrá, pero desde luego que ha sido una falta de gestión y sobre todo un desprecio a los ciudadanos.

–¿Cree que la amnistía y otros temas nacionales afectarán al PSOE?

–No, yo no creo que tenga ningún impacto y además los primeros datos los tenemos a la vista. En la última encuesta del CIS el PSOE incrementa su porcentaje. La gente también es capaz de entender cuando se explican las cosas y está harta de todas las mentiras y engaños que intenta transmitirnos el Partido Popular con las medidas que el Gobierno pone en marcha.

–Usted y el número dos, Carlos López Font, están en puestos de salida y tienen cargos relevantes en el gobierno local. ¿Continuarán en ellos tras el 18 de febrero?

–Eso es una decisión que va a tomar el alcalde llegado en su momento. Yo desde luego estoy a disposición de lo que decidan. No me preocupa si tengo que estar en un sitio o tengo que combinar las dos responsabilidades. La decisión la tomará el alcalde y yo encantada.

–Por puesto y trayectoria. ¿Aspira a un puesto de responsabilidad?

–No, yo quiero aportar. Creo que llegado a este momento de la vida uno quiere aportar su experiencia, lo mejor que tiene, y aspiro a aunar. No aspiro desde luego a ningún puesto de responsabilidad.

–¿Cuál es la medida de la que está más orgullosa como edil?

–Sería muy difícil porque he tenido la oportunidad de pasar por muchas concejalías. He tratado de aportar ese granito de arena para que esta ciudad siga creciendo, siga siendo el orgullo de todos los vigueses. Sería un tema mucho más subjetivo y yo prefiero que sean los ciudadanos los que lo juzguen.

–Continúa en el Consejo de Administración de Renfe. ¿Cómo valora el servicio ferroviario en Galicia?

–Tenemos que tener en cuenta que la gratuidad de los viajes, que es una ventaja para toda la ciudadanía, ha supuesto algún inconveniente. Cuando antes se tenían dos minutos para subir al tren en una estación, viajaba muy poquita gente. Hoy esos dos minutos son insuficientes. Esto ha llevado a retrasos que se han ido corrigiendo poco a poco. Hay otros problemas

que ya no son de Renfe como las Limitaciones Temporales de Velocidad que dependen de ADIF y que también suponen de un estudio específico porque esto va directamente en la seguridad. Reconozco que sí hubo una serie de inconvenientes, pero tanto ADIF como Renfe están haciendo el mayor esfuerzo para que no suponga una dificultad. Todo el mundo entiende que un tren no se compra en una tienda, lleva muchos años de fabricación y es muy difícil entonces ajustar esa oferta a la demanda. El retraso también de Talgo en la entrega de los Avril ha supuesto un inconveniente que perjudica mucho a Renfe y a los usuarios.