Vitrasa ha denunciado este viernes un nuevo ataque a su flota: el lanzamiento de una piedra a un autocar que realizaba la línea A y se encontraba estacionado a la altura del número 88 de la calle Porto. Sucedió sobre las 7 horas de este viernes, cuando -según describe la concesionaria de transporte público- un turismo se situó a su altura y, desde el interior, arrojó una piedra que provocó la rotura de una ventana lateral.

Este nuevo incidente no causó ningún herido, ya que se produjo cuando el autocar aún no había iniciado su ruta, por lo que no había pasajeros a bordo.

Desde que se inició la huelga indefinida, el pasado 25 de noviembre, Vitrasa ha denunciado 34 ataques a su flota con daños por valor de 34.000 euros.

La empresa ha advertido una vez más del "riesgo" que esas actuaciones implican para pasajeros y trabajadores, y han lamentado que los ataques se suceden de forma "recurrente" y no ayudan a resolver el conflicto laboral en la empresa.

Negociaciones del convenio bloqueadas

Este conflicto, que se alarga desde hace más de dos años, llevó al comité a convocar huelga indefinida desde el 25 de noviembre, con concentraciones y marchas de protesta prácticamente a diario. El lunes protestaron por la avenida de Beiramar y calle Coruña; el martes, por Gran Vía; el miércoles, por Sanjurjo Badía y García Barbón; el jueves por Urzáiz, desde el cruce con Travesía de Vigo, hasta la calle Colón; y este viernes a las 19 horas la plantilla está convocada a una nueva manifestación desde plaza España por Gran Vía, Urzáiz, Colón hasta el cruce de los cuatro bancos.

La plantilla votó la semana pasada de forma abrumadora a favor de continuar con la huelga indefinida, tumbando un preacuerdo que no recogía las subidas salariales pendientes de los años 2021 y 2022, y sí un aumento salarial del 2,5 % para 2023, actualizando en tablas de 2024 y cobrando los atrasos, además de otras propuestas, como la nocturnidad de talleres, cambios de turnos entre compañeros y mejoras en los descansos entre paradas.