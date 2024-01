“Queremos unha Galicia industrial, dinámica e moderna”

Leva só unhas semanas en política, pero non o parece cando defende as súas ideas, moi vinculadas ao seu pasado sindicalista: foi coordinador de Comisións Obreiras en Galicia. Ramón Sarmiento (Sabarís, Baiona, 1973), cabeza de lista de Sumar por Pontevedra para as eleccións galegas do 18 de febreiro, pon en valor a importancia de apostar pola súa formación para a defensa das políticas públicas e a dinamización do territorio fronte á “parálise” da Xunta gobernada polo PP.

–Por que un cidadán de Pontevedra debe votar a Sumar? –Cremos que a sociedade galega ten dereito a soñar cunha Galicia moderna, dinámica, industrial e que desfrute de políticas públicas de vangarda. Galicia precisa dun goberno progresista que se contrapoña á parálise da Xunta do Partido Popular, que está gobernada por unha xestoría grande burocratizada e que é seguidora das políticas de austeridade que tanto atraso e tanta dor causaron aos galegos e galegas desde hai 20 anos. Somos xente consciente e preocupada na nosa condición de traballadores, pais e fillos. –Para Sumar, cal é o problema principal do noso territorio? –Precisamente, esa parálise. Sumar é unha forza política nova formada por un grupo de galegos e galegas comprometidos, conscientes e preocupados pola realidade do noso país. Temos unha referencia do noso traballo moi claro: a política útil que está despregando Sumar a nivel estatal, moi centrada en poñer en valor o traballo no centro dunha sociedade máis xusta. Sumar sitúa a dos profesores universitarios y dos perfiles del sindicalismo de CC OO como cabezas de lista –Un dos principais problemas na provincia e, especialmente, en Vigo é o acceso á vivenda. Que propón Sumar para solucionalo? –Propoñemos que Galicia sexa a segunda comunidade autónoma, pois Cataluña acaba de anuncialo, que incorpore o que define a lei de vivenda: poñer un tope aos prezos do aluguer, afectados polo arrendamento turístico. Os taboleiros de Stellantis están cheos de anuncios de traballadores que buscan compartir piso. Controlaremos os prezos dos alugueiros e despregaremos unha política de vivenda pública. –Pensa que Sumar perderá votos por concorrer ás eleccións galegas sen Podemos? –É un futurible. Parece que os compañeiros de Podemos, desde que mantivemos un acordo e no proceso previo, tiñan dificultades para comprometerse nun proceso aberto, cooperativo, áxil na toma de decisións e que funcionara cunha proxección externa e interna de harmonía. 12 partidos y menos listas que en 2020: los contendientes en las elecciones del 18F en Galicia –Como convencería a un votante que ten dúbidas para que aposte por Sumar e non por outra formación de esquerdas? –O voto máis útil politicamente é facer un chamado á mobilización. En Galicia, hai unha maioría progresista que, por diversos motivos, se desentende no proceso autonómico. Queremos xogar ese papel a través das nosas propostas. As competencias en mobilidade, vivenda, saúde mental, benestar dos traballadores, dependencia... son da Xunta. A Xunta actual ten tal habilidade para disimular as súas competencias que consegue desmobilizar a unha parte da maioría progresista de Galicia. Sabemos, porque así o din os datos, que cada deputado que saque Sumar neste contexto é un deputado menos para o Partido Popular. A participación do voto urbano, como ocorreu nas eleccións xerais, decidirá se hai un goberno de progreso en Galicia ou seguimos con catro anos máis de parálise despois de 14 anos así. Esa maioría progresista respondeu e gañou a Fraga e tamén a Feijóo, e estamos convencidos de que vai gañar a Rueda. –Cales son as contas pendentes máis importantes da Xunta coa provincia de Pontevedra? –A política industrial, a mobilidade e o concepto de área metropolitana, que non é un ente abstracto, é a necesidade de conectar mellor os espazos urbanos cos semiurbanos e o seu entorno máis rural: permitiría imaxinar unha Galicia moito máis parecida ao que vemos no resto de Europa, unha Galicia de futuro.