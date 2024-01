Los hosteleros reclaman la intervención de Sanidad para controlar las cocinas fantasma

La cocina a domicilio se ha convertido en un auténtico motor económico para la hostelería en los últimos años. Cada vez son más los restaurantes que han incorporado esta modalidad a sus servicios visto el importante nicho de negocio que supone: son muchas las personas que, especialmente desde la pandemia, se han acostumbrado a pedir comida o cena para que se las lleven a casa a través de aplicaciones como Glovo, Just Eat o Uber Eats, las tres más conocidas. Restaurantes, cafeterías y establecimientos tradicionales que ofrecen sus servicios a través de estas plataformas, no obstante, se han encontrado en los últimos tiempos con una competencia feroz que cada vez está acaparando más nicho de mercado: las cocinas fantasma, que son locales dedicados exclusivamente a la venta online, sin mesas, camareros ni un establecimiento acondicionado para servir al público.

Los hosteleros vigueses precisamente reclaman la intervención de las autoridades sanitarias para controlar estos negocios clandestinos. “Plataformas como Glovo o Just Eat deberían certificar que estas cocinas tienen los requisitos sanitarios necesarios. Pero, en todo caso, creo que la administración debería entrar para verificar si cumplen con los protocolos higiénicos y también si cuentan con las licencias correspondientes”, asegura César Ballesteros, presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería de Pontevedra (Feprohos).

“Ante un problema de salud por intoxicación, la única opción que tienen los afectados es reclamar a Glovo, Just Eat...” César Ballesteros - Presidente Feprohos

Hay que tener en cuenta no obstante que puede ser muy complicado localizar la ubicación de estas cocinas, pues se promocionan y ofrecen sus servicios a través de las aplicaciones de comida a domicilio pero sin embargo en muchos casos no especifican ni dirección (o facilitan una falsa) ni teléfono. “Si hay un problema de salud derivado de alimentos en mal estado, por ejemplo, habría que reclamar a Glovo o Just Eat por ser los responsables de permitir estas prácticas”, apunta Ballesteros.

Las cocinas fantasma además se han reinventado. Son muchos por ejemplo los particulares que elaboran platos en su propia casa y directamente los ofrecen a través de las plataformas de comida a domicilio. En estos casos, obviamente, es difícil suponer que se pasan todos los protocolos necesarios. Es llamativo observar por ejemplo a repartidores (riders) esperando a las puertas de un edificio de viviendas a que les den los pedidos que llevarán a casa de los clientes. “Nosotros vamos a recoger la comida a donde nos marcan los pedidos. Si es una casa particular o un restaurante, no es cosa nuestra. Simplemente hacemos nuestro trabajo”, explica Mario Gutiérrez (nombre ficticio para no revelar su identidad), un rider de Glovo. Es el caso de un establecimiento que ofrece todo tipo de platos de pollo y que está ubicado en la calle Barcelona. Con un simple vistazo a su nombre comercial se comprueba que dicho nombre no está registrado oficialmente y que la ubicación en la que se anuncia es una vivienda. Al igual que este caso, un negocio que ofrece bocadillos en Travesía de Vigo u otro de comida venezolana por la misma zona.

“Nosotros nos dedicamos a llevar comida al cliente, y la recogemos donde nos manden, ya sea una casa o un restaurante” Mario Gutiérrez - Rider

También hay un buen número de locales que aparentemente están cerrados pero que ofrecen comida a domicilio. Estos casos no llamarían la atención si no se ofrecieran bajo varios nombres comerciales en las distintas plataformas y ofreciendo comida completamente diferente en cada uno de ellos. Uno de los que llama la atención está ubicado en el barrio de O Calvario: un kebab que aparentemente lleva tiempo cerrado pero que ofrece por ejemplo pollos asados por un lado, cocina árabe por otra y platos españoles bajo otro nombre.

Travesía de Vigo es una de las zonas críticas de este tipo de cocinas, así como Teis, O Calvario o la avenida de Castelao. Un simple vistazo a las direcciones que ofrecen en las plataformas permite certificar que no se trata de ningún restaurante o local habilitado, por lo que se deduce o bien que son ubicaciones falsas o bien que están llevando a cabo actividad clandestina en locales antiguos o viviendas no habilitadas para tal fin. Utilizan además nombres comerciales muy genéricos como En casa o Raciones Sabrosas.

Los hosteleros de la provincia no han interpuesto una denuncia, de momento, al considerar que la proliferación de las cocinas fantasma no es responsabilidad suya, sino que deben ser las responsables administraciones y autoridades sanitarias las que ejerzan un control y las inspecciones necesarias para garantizar que cumplen con toda la normativa.

Claves

Desde viviendas hasta locales viejos Hay diferentes cocinas fantasma operando en_Vigo: desde particulares que ofrecen su comida elaborada en casa hasta antiguos locales que están cerrados pero que reparten comida a domicilio bajo diferentes marcas comerciales.

Ni ubicación ni número de teléfono La mayoría de estos negocios clandestinos ocultan su ubicación, o ponen una falsa, en aplicaciones como Glovo o Just Eat. Tampoco suelen poner un teléfono de atención al cliente para posibles incidencias en los pedidos.