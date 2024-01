La gran familia de Rebeca Stones: “Tocar los temas de esta novela requería una cierta madurez; hay una notable mejoría en mi pluma”

Tras situarse como uno de los libros más vendidos en Amazon tras su lanzamiento, a principios del pasado mes de diciembre, y alcanzar la segunda edición, la escritora e influencer viguesa Rebeca Stones presentó este viernes en la Casa del Libro la que a sus 23 años ya es su séptima novela, Caracola.

–Una periodista desencantada con su profesión que decide escribirle al delincuente más odiado de todo el país para conseguir una buena noticia y que así la tomen en serio, ¿qué le inspiró a la hora de escribir “Caracola”?

–Me apetecía mucho crear una historia que mezclara el romance con el thriller y volver a mis inicios, porque esto lo hice en mi primera novela en 2016. Últimamente soy una apasionada del “true crime,” estoy viendo muchos documentales, y se me ocurrió mezclar un caso criminal con un romance, y de ahí surgió la idea de Caracola, que fue evolucionando hasta llegar a la novela que está en librerías y de la que estoy muy orgullosa. La acogida está siendo muy buena, ya ha llegado a la segunda edición y la crítica está siendo bastante buena, además de ser uno de los más vendidos en Amazon en sus primeras semanas, así que ahora es cuestión de mantenerse.

–Durante el proceso de su último libro compartió en redes sociales un bloqueo, ¿cómo logra salvar esos momentos?

–Creo que es algo que le pasa a cualquier persona que se dedica a lo artístico, dependes mucho de tu propia imaginación y de tu inspiración, entonces, cuando no estás inspirada o simplemente no tienes ideas o te bloqueas, cuesta mucho salir adelante porque dependes mucho de tu mente. No es algo mecánico, cada día tienes que escribir algo distinto. A mí me pasó durante dos meses, en los que escribí muy muy poquito, y cuando trabajas con una editorial, que dependes de fechas de entregas, te metes en un apuro, la verdad. Yo siempre intento no forzarme, porque cuando lo haces, se nota muchísimo si escribes a correr, con prisa, metes relleno en la novela... Aunque luego tenga que ir apurada los últimos meses, prefiero que todo fluya y dedicar más tiempo a escribir cuando estoy inspirada que intentar forzar cuando, literalmente, no me salen ni dos párrafos. Cuando tienes fechas de publicación es complicado porque tienes que entregar el manuscrito en una fecha determinada, pero yo prefiero escribir todo un día seguido, aunque se me acumule el trabajo, a escribir sin inspiración, porque el lector lo nota muchísimo.

–En su opinión, ¿qué es lo que hace diferente a “Caracola” con respecto a sus otras novelas?

–Mucha gente ha notado un cambio importante en esta novela porque toca temas serios, como por ejemplo la reinserción social de los presos o también cómo la protagonista reflexiona sobre su vida laboral como periodista. Tocar esos temas requería una cierta madurez y, a pesar de que sea un libro muy sencillo de leer, pienso que se nota cierta madurez que no tenía al principio y creo que hay una mejoría notable en mi pluma.

–Siete novelas y 23 años, ¿qué le diría a aquella Rebeca de 16 años que empezaba a escribir?

–Que confiase en ella, porque al principio tenía muchas dudas sobre que se me juzgase. Al principio tenía miedo de que ser influencer le quitara prestigio a mi obra, que es algo que entiendo porque muchos influencers publican libros como productos de merchandising, como si lanzan una camiseta o un pintalabios. Yo realmente publiqué un libro porque quería, era mi sueño desde que casi tengo uso de razón. De pequeña leía muchísimo, mi madre me inculcó la pasión por la lectura desde que aprendí a leer y llegó un punto en el que no me pareció suficiente y era yo la que quería publicar sus propias historias. Cuando llegó una editorial y me dio la oportunidad de publicar mi primera novela no me lo creía, y sigo sin creérmelo cuando echo la vista atrás. Así que lo único que le diría a esa Rebeca de 16 años que empezó a escribir profesionalmente es que confiase en sí misma, en quienes la rodean, que tengo un equipo maravilloso detrás, y que no tuviese miedo a probar nuevos estilos, a escribir ideas que quizás no tenían tanta proyección y en las que no confiaba, pero que acabaron siendo un éxito.

–Después de tanto tiempo presente en las redes sociales creando contenido, ¿qué análisis hace del sector actualmente?

–Pienso que hay una sobreexplotación porque la gente ha visto lo beneficioso que es y plataformas como Tik Tok han ayudado a la viralización de personajes públicos en muy poco tiempo. Hoy es mucho más fácil porque la gente entiende lo que es ser influencer, pero, por otra parte, es más difícil destacar. Mantenerse en un ambiente laboral con mil competidores es mucho más difícil que empezar. Yo empecé en 2011 en YouTube como hobby porque veía vídeos de niñas americanas grabando a sus colecciones de muñecas Monster High y yo hacía lo mismo con una amiga. Me gustó y el contenido fue creciendo a medida que yo lo hacía. Evidentemente, no estoy en mi momento álgido, eso también hay que saber analizarlo y ya pasó. Fue en 2015, 2016 y 2017, y ahora es cuestión de mantenerse siendo yo misma, fiel a mis principios y manteniendo a mis seguidores, que son muy familiares para mí porque conocen mis miedos, mis sueños, mis relaciones, mis amistades... Es una pasada.

–Ya está trabajando en un nuevo libro, ¿puede adelantar algo?

–Como cada año, cuando llega enero, me pongo a pensar en nuevo libro. Tengo un simple boceto, pero voy a volver al romance, será una historia de amor y con más erótica, como fue Ingobernable, y tengo una idea más de viajes, pero me falta desarrollar los personajes y lo más complicado para mí, la trama, esa escaleta con todo lo que va a ocurrir en la novela capítulo a capítulo.