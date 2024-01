“Como mujer, aún está presente esa barrera de que te tomen en serio”

Con tan solo 24 años, transformó su prometedora carrera en una realidad y en la actualidad es una de las grandes promesas de la escena musical de habla hispana. Desde que fue descubierta por el propio Alejandro Sanz a través de las redes sociales, lo que acabó desembocando en una emotiva actuación conjunta interpretando Corazón partío, Valeria Castro se ha reafirmado como una de las voces más destacadas del panorama musical actual demostrando su talento al rodearse de artistas de la talla de Silvana Estrada, Vicente García, Tanxugueiras o Vestusta Morla, grupo con el que está nominada a los Goya 2024 en la categoría “Mejor Canción Original”.

Tras lanzar el año pasado su álbum debut Con cariño y con cuidado, la artista lo presentará el próximo 13 de abril en el Mar de Vigo y las entradas ya están a la venta en www.teuticket.com.

–Revelación y revolución de la música española. Si echa la vista atrás, ¿qué pensaría la Valeria que daba sus primeros pasos en la música?

–Probablemente no se lo creería. Sería quizás capaz imaginar algún momento en el escenario, pero no que fuese con una gira como la que tenemos y, sobre todo, con un camino tan bonito como el que estamos labrando. Ojalá estuviese orgullosa de en quien me he convertido, que en el fondo será siempre esa Valeria que daba sus primeros pasos en la música.

–Nominada por los Premios Goya a la “Mejor Canción Original” por “El amor de Andrea”, tema junto a Vetusta Morla, y a la “Mejor Canción Cantautor” por los premios Latin Grammy 2023 con “La raíz”, ¿alguna vez había imaginado tales reconocimiento? ¿Impone haber llegado hasta aquí tan pronto?

–Imaginé y soñé con estos reconocimientos como quien sueña con un objetivo lejano... Aunque finalmente lo más importante es conseguir llegar a la gente y emocionar, es verdad que la ilusión es innegable. Me cuesta aún creer que todo esto haya ocurrido este año y no me queda más que estar terriblemente agradecida.

–“Con cariño y con cuidado” es su álbum debut y el mismo que presentará el próximo mes de abril en la ciudad, ¿qué Valeria podrán descubrir los vigueses en ese concierto programado en el Mar de Vigo?

–Venimos a presentar un álbum que está hecho desde el corazón y que lo presentamos a la gente con ese corazón abierto. Llevamos casi un año girándolo y siento que se explica y siente mejor en ese directo, así que es probable que descubran esas canciones desde la pureza del vivo y el directo.

–¿Cómo ha sido el proceso de este debut? ¿Qué barreras ha tenido que sortear? ¿Alguna específica como mujer?

–Ha sido un precioso verdaderamente precioso. Soy consciente de que tengo una suerte muy grande de no haber sentido demasiadas barreras este último año, pero sí es cierto que me he visto frente a una autoexigencia que ponía de manifiesto la ansiedad, pero que poquito a poco la voy tratando de domar. Como mujer, aún está presente esa barrera de que te tomen en serio y, sobre todo, esa barrera con la que parece que limitan el hueco que hay para las mujeres en la industria. Se está avanzando, pero todavía a cuentagotas.

–En este sentido, el tema “Guerrera” es toda una declaración de intenciones, un canto a la sororidad y a la libertad; ¿a qué guerreras llevará en el alma la vida entera?

–A todas aquellas que me inspiran, en lo laboral, pero sobre todo a las que lo hacen en lo personal, a mi madre y a mi abuela.

–¿Y qué es lo que le inspira a la hora de componer cada una de sus canciones?

–El componer es un trabajo de tiempo y paciencia y la inspiración depende de la época, pero sí es cierto que últimamente me inspira mucho todo el proceso psicológico general que llevo viviendo los últimos años.

–¿Por qué es fundamental la reivindicación del folclore y por qué cree que se ha experimentado un bum a la hora de ponerlo en valor?

–Creo que se está viviendo un momento muy bonito de honrar, poner en valor y tratar de no olvidarse de todo aquello de lo que se viene. El bum no sé de dónde viene porque no sé hablar del resto. En mi caso, viene de sentir una ternura que protege un poquito mirando hacia atrás, a lo que escuché en mi infancia y que mantengo en el imaginario para seguir hacia adelante

–Ha colaborado con numerosos artistas de reconocida trayectoria, ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha marcado?

–Realmente todas y cada una de las experiencias con otros artistas me han marcado mucho, implica siempre salir de tu zona de confort, pero en todos los casos para entrar en otra zona preciosa, que es la de compartir con el resto. Estoy muy feliz por todas las colaboraciones que han salido este último año y que me han hecho, en todos los casos, aprender muchísimo.

–El mes pasado compartió escenario con Tanxugueiras en el Coliseum de A Coruña, y no solo eso, sino que también estrenaron su colaboración “Hoxe, mañá e sempre”, ¿qué opinión le merecen estas tres artistas gallegas?

–Tanxugueiras son un poco como unas hermanas para mí, desde el primer día me arroparon como una más. El poder cantar con ellas una canción, que además nos llega tanto y que parece que a la gente también le está llegando, es un lujazo.