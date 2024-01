“La usa el 99%, estamos asustados”

En los edificios sanitarios de la ciudad, ayer por la mañana, pocos tenían claro si el uso de la mascarilla era obligado o recomendado. Pero todos la llevaban puesta. Eran excepcionales los rostros adultos que mostraban su boca. Mientras el Ministerio de Sanidad hacía efectiva la obligatoriedad de su uso en centros de salud y hospitales, a media mañana de ayer, la inmensa mayoría de usuarios y profesionales ya la estaba empleando. “El 99% la usa porque estamos asustados”, argumentaba Margarita Suárez, en la puerta de consultas externas del Álvaro Cunqueiro.

Vanesa Sánchez, usuaria del centro de salud de Navia, era una de esas excepciones. “No me planteé ponérmela en ningún momento”, confiesa, aunque aseguraba que haría caso en cuanto se hiciera obligatorio. “Una vez pasada la pandemia, no creo que sea necesario”, sostiene y añade: “Hace efecto burbuja; nos mete en un globo, pero cuando rompe es peor porque nuestro cuerpo no está capacitado para defenderse”.

Desde el 29 de diciembre, en la puerta de este y otros centros de salud, luce un cartel con la circular emitida por el Servizo Galego de Saúde (Sergas): “Zona con indicación de uso de máscara”. En el mostrador de Navia cuentan que, desde la semana pasada, la gente ya suele entrar con ella puesta y, si no, se acercan a solicitar una. En el único caso en el que, hasta el momento, el personal pedía a los usuarios que se la pusieran es a los adultos y niños mayores que acudían por casos urgentes de Pediatría, al estar enfermos y poder coincidir en la sala de espera con menores sanos –muchos bebés– que acuden a controles de salud.

Por ejemplo, la niña de un mes de Patricia Pérez y Gabriel Sobreira. Con una bebé de tan poco tiempo y ante la onda epidémica, toda precaución parece poca. Aunque entienden que, tras la pandemia, “hay más concienciación en temas de salud”, Gabriel considera que viene bien que la medida sea obligatoria.

“Si pasamos lo que pasamos, llevarla en centros sanitarios no es tanto esfuerzo y podemos evitar que se contagie la gente”, comenta Susana Oitavén, que salía del centro de salud con ella puesta y sin tener claro si era una recomendación o una obligación. “No tengo ni idea, pero como lo oía comentar, la traje. El único esfuerzo que me supuso fue encontrarla por casa”, señala.

Al marido del Carmen Vaz se le olvidó en el coche que tenía aparcado en el Álvaro Cunqueiro y ella le pidió una en el mostrador. “Aunque no nos obligaran, la íbamos a poner igual en el hospital”, subraya. Ella la encontró en el mostrador central de consultas externas. Rosana Carpintero, que iba con su hijo, no tuvo tanta suerte en otro de los puntos de información. Los cubrebocas escaseaban ayer en los puestos de atención al público del complejo de Beade y, aunque el personal demandó más, a media mañana no habían llegado. La próxima vez, Rosana ya no se la olvida porque sí le parece “necesaria”. “Estuvimos malísimos todos en casa con gripe A, menos los que se habían vacunado”, destacó.

Francisco Comesaña cuenta que se llevó “las manos a la cabeza” cuando en el ascensor del Cunqueiro se dio cuenta de que no llevaba encima ninguna. Le parece una buena medida que su uso sea obligatorio y cree que también deberían usarse en las residencias de mayores, como en la que él trabaja.

José Gómez Rodríguez, usuario del centro de salud de Coia, coincide con él. Considera que se debe emplear tanto en centros sanitarios como en todos aquellos en los que haya personas mayores. En las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad, la obligatoriedad se limita a centros sanitarios asistenciales. En residencias de “personas vulnerables”, el documento especifica que “se debe asegurar la provisión y uso de mascarillas para el persona que atiende a personas con síntomas compatibles con infección respiratoria aguda y para las personas que presenten síntomas”. No se recomienda el uso universal “para cuidar el bienestar de los mayores tanto a nivel físico como emocional”.

Este mismo nivel de recomendación se hace extensivo a las farmacias. En la de Navia 28, Raquel Rodríguez explica que los empleados sí la llevan y mucha gente, al verlos, pregunta si debe ponérsela. “Hay muchas dudas”, cuenta.

La medida agota las existencias, aunque menos de 24 horas

Aunque hoy ya esperaban volver a recibir existencias, al final de la mañana de ayer se habían quedado sin mascarillas quirúrgicas en Cofano, una de las distribuidoras farmacéuticas con más implantación en el territorio del área viguesa. Ante la obligatoriedad del uso de los cubrebocas en centros sanitarios, las boticas que no contaban con suficientes unidades de este producto han hecho acopio y, a lo largo de la mañana, agotaron las disponibles en el almacén de esta sociedad cooperativa.

Desde la Dirección de Cofano aseguran que hoy ya volverán a contar con ellas. Y es que, hasta ahora, las ventas de este producto preventivo eran “residuales”. No como los test de autodiagnóstico mediante antígenos, cuyo uso ya se había disparado en navidades. Superadas las fechas de los encuentros festivos, su uso ya está volviendo a caer. Las ventas de estas pruebas se mantienen más altas que en otoño.

En la farmacia Navia 28 también notan cómo “ha bajado un poco la demanda” de estos test de antígenos. En cuanto a las mascarillas, perciben un aumento de las ventas desde navidades, fundamentalmente, de gente que presentaba síntomas, según explica una de sus trabajadoras, Raquel Rodríguez Gándara.