La Diputación usa todavía la totalidad de su sede en Vigo

Las elecciones municipales del pasado mayo no supusieron un cambio en el gobierno del Concello de Vigo, pero sí dieron un vuelco a la Diputación de Pontevedra, que tras ocho años encabezada por el PSOE pasó a manos del PP, con Luis López como presidente. Apenas unas horas después de que se confirmase este cambio, la concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico encabezada precisamente por la expresidenta provincial Carmela Silva decidía poner fin a la concesión mediante la cual el edificio que funciona como sede de la Diputación en la ciudad, ubicado en la calle Eduardo Chao. El Concello justificaba esta decisión porque le hacía falta espacio para impulsar actividades culturales, dejando únicamente una planta y media con las oficinas de la Oral y para el despacho de la vicepresidenta, Marta Fernández-Tapias.

Ese fin del convenio, sin embargo, no se ha ejecutado, y la Diputación de Pontevedra utiliza la totalidad de su sede en Vigo tanto para su trabajo ordinario como para las diferentes actividades que organiza. Ayer anunciaba por ejemplo que a partir del 18 de enero el inmueble del Casco Vello, concretamente las salas Maruja Mallo y Rosalía de Castro, acogerán las exposiciones de Rosendo Cid y David Fidalgo Omil.

Fuentes del organismo provincial apuntan además que la concesión no se puede anular de forma unilateral y que si, se acaba haciendo, se reserva el derecho de acudir a los tribunales. Cuando estalló la polémica, se planteó hacer una comisión de seguimiento con miembros tanto de la Diputación como del Concello para intentar llegar a un acuerdo respecto a los usos del edificio de la calle Chao, pero no hubo quórum en cuanto a la composición de dicho órgano y por tanto el proceso no avanzó, y la Diputación sigue utilizando por tanto de forma integral su sede en Vigo.

El objetivo inicial del Concello era recuperar más de la mitad de la actual sede provincial en Vigo para destinarlo a usos culturales al considerar que la ciudad carece de espacios suficientes para este fin. El gobierno local, en boca de su portavoz, Carlos López Font, justificaba precisamente este movimiento coincidiendo con el cambio político en la Diputación por la existencia de “una necesidad urgente de impulsar la cultura, y en esas dependencias ya realizábamos algún acto, como por ejemplo el de medianeras”. Font defendía también que las instalaciones que le quedarían a la Diputación tras esa ruptura del convenio serían “más que suficientes”.

De momento, sin embargo, nada de ello se ha ejecutado y el gobierno provincial continúa por tanto utilizando sin restricciones la totalidad de su sede en Vigo.