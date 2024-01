Los desahucios sufren su mayor desplome y suponen la mitad que hace una década

En un momento en el que la litigiosidad está al alza, los desahucios han registrado el mayor desplome que se recuerda en años. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo, la oficina judicial que ejecuta los lanzamientos, contabilizó 270 desalojos en 2023, la mayoría relativos a viviendas de alquiler. Son menos de la mitad de los que había hace una década cuando se llegaron a superar los 600 –en 2013 hubo el récord de 630– y un 33% menos que los 402 que entraron en 2022. Al menos en los últimos 15 años nunca se había visto una cifra tan reducida: el registro más bajo hasta ahora habían sido los 390 del año del COVID. El acusado descenso de 2023 coincide con la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, una normativa que introdujo importantes cambios en la tramitación judicial de las demandas de propietarios contra inquilinos morosos, lo que no solo ralentizó estos pleitos sino que también llevó a desestimar muchos de ellos por no cumplir los nuevos requisitos, sobre todo en los primeros meses. Esta es una de las claves de la bajada, pero hay más porque también influyó la parálisis vivida durante la larga huelga protagonizada por los letrados de la Administración de Justicia, sin olvidar que los juzgados que se encargan de estos casos, los de Primera Instancia, están colapsados por el fuerte aumento de los litigios civiles, lo que se traduce en que los asuntos no se pueden tramitar con la celeridad de cuando tenían una carga de trabajo más óptima.

Impagos de alquiler “Nosotros aquí en la oficina desconocemos el motivo, pero es un hecho que ha habido un importante bajón”, valoraba ayer Fernando Varela, letrado judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. La inmensa mayoría de las 270 órdenes de desahucio que recibieron procedentes de los distintos juzgados vigueses fueron por impagos de alquiler: hubo desalojos sobre todo de viviendas, pero también de oficinas y locales comerciales como cafeterías o panaderías. “Los derivados de impagos de hipoteca son muy pocos”, afirma. La mayoría los pudieron practicar sin problemas, si bien en dos casos la comisión judicial tuvo que requerir el auxilio de la Policía Nacional. En un caso de una céntrica vivienda se encontraron con que aunque el inquilino moroso contra el que iba el procedimiento ya no estaba, había okupas que se negaban a abandonar la casa. Y en otro en la zona de Bouzas los inquilinos no querían irse y, cuenta el letrado judicial, mostraron una conducta “agresiva” que obligó a pedir el apoyo policial. Vivienda habitual y gran tenedor Lo que llama la atención de los datos de 2023 es el acusado descenso de desahucios ya que, paradójicamente, el número de demandas civiles por impago de alquiler fue similar al de ejercicios anteriores: 543. El 26 de mayo entró en vigor la nueva ley de vivienda, que exige toda una serie de requisitos a cumplir para que la causa sea admitida: acreditar si el inmueble es vivienda habitual de la persona ocupante, si el demandante tiene la condición de gran tenedor y, si es así, especificar y probar documentalmente si los demandados están o no en situación de vulnerabilidad económica, exigiéndose además, en ciertos casos, que haya habido un procedimiento de conciliación administrativo previo a la vía judicial. Todo esto ha ralentizado estas demandas y, al menos en los primeros meses, ha llevado a los jueces a inadmitir muchas de ellas por no cumplir las estipulaciones, lo que, consecuentemente, deriva en que el número de desahucios que se envían al servicio que se encarga de ejecutarlos haya descendido. Gran carga de trabajo “Y no podemos olvidar que en 2023 hubo una larga huelga judicial o que los juzgados de Primera Instancia están hasta arriba de demandas por la gran carga de trabajo que tienen, lo que también influye”, explican fuentes judiciales, que apuntan asimismo a que ahora los caseros exigen muchas garantías para alquilar, como avalistas, y miran con lupa la situación familiar y económica de sus futuros inquilinos para tratar de evitar los impagos que llevan a los desahucios. Embargos Otra labor del servicio común, junto a las casi 22.000 notificaciones que realizaron en 2023, son los embargos de cuentas bancarias, bienes inmuebles... También hubo un descenso, ya que solo registraron 294. Hace una década rozaban el millar. Ahora muchos embargos los hacen los propios juzgados sin encomendárselos a esta oficina.