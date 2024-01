Sistemas que permitan tamizar la arena para separar las bolitas de plástico que pudieran llegar, así como mantener contacto con el voluntariado y con la firma FFC, por si fuera necesario activar una limpieza extraordinaria en las playas de Vigo, son algunos de los recursos que desde el gobierno local ya se están tanteando al mismo tiempo que se hace seguimiento del accidente medioambiental. Caballero también indicó que, “estamos viendo si existen en España tractores más pequeños que los nuestros para poder arrastrar con suavidad en superficie y recoger las bolas”.

El regidor vigués criticó que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no haya aceptado hasta la fecha el apoyo del Gobierno central, y adelantó que “si pasa algo en Vigo, yo la pediré inmediatamente”. Asimismo, Caballero indicó que no se “fía” de los informes de la Xunta y solicitará que personal del Instituto Oceanográfico de Vigo analice los pellets y compruebe su nivel de toxicidad.

Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, cuestionó que el alcalde “no haya preguntado al gobierno socialista por qué no informó a la Xunta hasta enero de la caída de contenedores”.

El BNG demanda un comité de emergencia local

Ante la presencia en la ría de Vigo de los pellets derramados al mar por el Toconao y su posible llegada a las playas viguesas, el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha llamado a constituir un comité de emergencia para desplegar un plan de contingencia municipal. El líder de la agrupación nacionalista en Vigo apuntó que, “ante a falla de resposta por parte da Xunta do PP e do goberno español, o Concello de Vigo non pode limitarse a estar á expectativa. Cómpre actuar de maneira preventiva, preparando tanto o plan de continxencia como os recursos humanos e materiais necesarios para reducir ao mínimo o impacto, no caso de que finalmente chegue ás nosas costas a marea de pellets”.

Igrexas aseguró que “a Xunta volve demostrar unha vez máis a súa incompetencia para poñerse á fronte e liderar unha resposta ante un problema medioambiental” y es por esto que considera que la primera decisión que se debe adoptar es la constitución de dicho comité de emergencia para prevenir antes que “lamentar”, señaló.