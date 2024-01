Primaria impulsa charlas para prevenir alteraciones psicomotoras en bebés

Dar a conocer cómo es el desarrollo normal de un bebé hasta los dos años, cómo favorecer el movimiento libre que permita un desarrollo psicomotor adecuado, cuándo empezar a ponerle calzado y cuál es el más recomendable, qué dispositivos se deben evitar a toda costa o información sobre el porteo ergonómico y los lavados nasales. Son algunas de las temáticas que, desde hace poco más de un año, profesionales de Atención Primaria llevan tratando con familias del área sanitaria de Vigo para erradicar malas prácticas que provocan alteraciones en el desarrollo psicomotor de los bebés.

Colocar aos bebés en posicións para as que non están preparados, altera o movemento psicomotor normal

Fue la fisioterapeuta de la unidad del centro de salud de Val Miñor, Ana Tiago, que reparó en la necesidad de impulsar alguna iniciativa para facilitar toda la información posible a las familias. Además de tratar en su servicio patologías musculoesqueléticas, respiratorias o de suelo pélvico en pacientes de todas las edades, en su unidad también se ocupan de la atención a bebés derivados por el servicio de Pediatría por patologías como tortícolis, procesos respiratorios, plaxiocefalias o postfrenectomías, entre otros. En el contacto diario con las familias, Ana Tiago detectó que existían muchas creencias sobre la crianza que los profesionales ya consideraban erradicadas, de ahí que decidiera trasladar a la matrona de su centro de salud, Ángeles Pereiro Bangueses, su inquietud y la propuesta de introducir en las clases preparto charlas informativas bajo el título: “Como favorecer un desenvolvemento saudable do teu bebé”, para impulsar también en colaboración con las matronas de los centros de salud de Baiona y Gondomar, Patricia y Araceli.

Se un bebé non gatea e empregamos o tacatá, estaremos inhibindo que pase por ese proceso

“Moitas familias están moi agobiadas porque hai unhas táboas de ítems nas que se indican que o bebé a tal idade ten que voltearse ou gatear. Están moi agobiados con iso e cada un leva o seu ritmo. O que atopamos é que moitas familias seguen empregando tacatás ou arneses. Colocar aos bebés en posicións para as que non están preparados, altera o movemento psicomotor normal. Neste sento, hai persoas que cando a crianza aínda non é capaz de permanecer sentada, a poñen no sofá rodeada de coxíns polos lados para que non caia ou tamén a levan sentada no carriño e vai caendo para os lados, ou cando levamos aos bebés agarrados de pé para que dean pasos”, aprecia Ana Tiago.

Asimismo, esta fisioterapeuta del área sanitaria de Vigo apunta que también se producen errores a la hora de portear a los pequeños: “Nós fomentamos o uso do porteo, pero moitas familias empregan algúns que non son ergonómicos, levando aos bebés apoiados no perineo, cara adiante e coas pernas colgando, o que non sería un sistema favorable”.

Este tipo de prácticas poco recomendables tienen consecuencias directas en el desarrollo de los bebés y, en este sentido, Ana Tiago, indica que “se un bebé non gatea e empregamos o tacatá, estaremos inhibindo que pase por ese proceso de gateo que resulta fundamental para previr problemas a longo prazo, de feito, moitas nenas e nenos teñen problemas de atención derivados desa alteración no desenvolvemento psicomotor. Ao final o mercado está vendéndonos produtos que non son favorables e nós pensamos que son bos”.

Fomentar el movimiento libre, la crianza con apego o el porteo ergonómico

Desde la unidad de fisioterapia del centro de salud de Val Miñor, Ana Tiago destaca que la educación para la salud entre las familias contribuye a desterrar determinadas prácticas que pueden provocar alteraciones en el desarrollo psicomotor de los bebés. A este respecto, esta fisioterapeuta del área sanitaria de Vigo apunta que mediante la iniciativa impulsada en Val Miñor se intenta fomentar el movimiento libre de los pequeños, el porteo ergonómico o la crianza con apego, entre otros. Es de esta forma que, desde la red de Atención Primaria, se procura prevenir la aparición de futuras patologías o alteraciones en los que se transformarán en adultos el día de mañana, de manera que se estará asegurando una población con una mejor salud, evitando que se mantenga la desinformación entre las familias a la hora de escoger el calzado para sus hijos e hijas, por ejemplo, lo que repercute en el desarrollo de la marcha o malformaciones en los pies.