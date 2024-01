Los huesos hallados en Nigrán son de un varón de 60 años muerto hace décadas

El antiguo Pabellón Bleu de Praia América en Nigrán es en la actualidad un edificio reconvertido en bloque de apartamentos. Allí, bajo la cimentación de esta construcción y con motivo de unas obras de excavación para instalar un ascensor, a principios del pasado noviembre se produjo el hallazgo de un cráneo y otras piezas de un esqueleto humano, unos restos óseos que estaban apilados en lo que se pudo determinar que fue un enterramiento secundario tras ser movilizados desde otra ubicación inicial. La gran incógnita, la identidad de la persona a la que pertenecen estos huesos, aún no ha sido resuelta y la realidad, por las especiales circunstancias que rodean el caso, es que será muy complicado averiguar ese nombre y apellidos, pero la investigación forense ya ha podido empezar a dar otras respuestas. Las conclusiones preliminares arrojan que el esqueleto pertenece a un varón de aproximadamente 60 años de edad y casi 1,70 metros de altura. Y que llevaba décadas muerto: quizá más de 60, 70, 80, 90 años o incluso más de un siglo. Precisamente, para averiguar la antigüedad de los restos óseos se ha remitido una muestra a un laboratorio especializado de Maryland, en Estados Unidos (EE UU), de cara a conocer dicho dato a través de pruebas de carbono 14, un método científico que ofrece bastante exactitud en la datación de cadáveres.

Todas las hipótesis abiertas

A la espera de conocer este dato, por ahora todas las hipótesis continúan abiertas en relación a en qué época concreta falleció el hombre al que pertenecen los restos óseos y a cuándo se depositaron sus huesos en la ubicación donde fueron hallados hace dos meses, ya que lo que se sabe a ciencia cierta es que los mismos ya habían estado enterrados en otro punto que se ignora, quizá, pero esto solo es una conjetura, en el nicho de algún cementerio. ¿Alguien los dejó allí sepultados entre la arena a principios del siglo pasado cuando ese lugar era aún una zona de dunas virgen? ¿Los arrastró el mar? ¿Los enterraron aprovechando la construcción del histórico Pabellón Bleu –centro social y hotel– que según consta documentado ya estaba en pie en 1931? ¿O fue en alguna de las obras posteriores que afrontó esta edificación? El inmueble se derruyó posteriormente para convertirse en el Hotel Playa América según el proyecto aprobado en 1949 y más tarde cambió su uso para el de un edificio de viviendas, que es como continúa hoy.

Un caso sin recorrido judicial

La investigación sobre estos restos óseos recayó en la Guardia Civil, pero los agentes están a la espera de los resultados forenses. Junto a la labor realizada en la sede viguesa del Imelga, juega un papel clave Fernando Serrulla y su puntera Unidad de Antropología Forense de Verín, a la que se remitieron los restos óseos para un estudio antropológico y otro genético. Las primeras conclusiones a las que ha llegado es que los huesos pertenecen a un varón que medía 1, 67 metros de altura y con una edad de unos 60 años, como ya dejaba entrever el desgaste de la dentadura y los signos de artrosis detectados en algunos de los restos recuperados. No se encontró ningún signo violento indicador de que fuese víctima de un crimen. En todo caso, dada la antigüedad de los huesos, aún en el supuesto contrario la investigación judicial no tendría recorrido, ya que estos delitos prescriben transcurridos 20 años desde que ocurrieron. Y aquí se sabe que ese esqueleto tiene muchas más décadas encima. Es muy antiguo.

Habrá que aguardar, para conocer la antigüedad exacta, a los resultados de las pruebas que los científicos estadounidenses hagan con la técnica del carbono 14. También se han remitido muestras al Instituto de Geología de la Universidad de A Coruña para confirmar otros datos de interés antropológico, como la raza a la que pertenece dicha persona. ¿Y será posible extraer ADN que permita una hipotética identificación futura? Aquí lo complicado no es tanto obtener un perfil genético como encontrar a un familiar con el cual compararlo. Si no hay nadie con el que hacer ese estudio, de nada vale el perfil. Junto a los huesos no se encontró, además, ningún objeto u prenda que pudiese aportar pistas sobre el hombre que protagoniza este caso.