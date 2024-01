Avalado el despido de la dependienta de un Zara de Vigo que robó ropa en otras tiendas de Inditex

El robo de prendas de ropa por valor de 65,96 euros le ha costado el puesto de trabajo a una dependienta de un Zara de Vigo que llevaba casi 15 años en la empresa. ¿Su gran error? Haber cometido los hurtos en otras dos tiendas del grupo Inditex, Bershka y Stradivarius. La trabajadora llegó hasta la última instancia, el Tribunal Supremo, para tratar de revertir la situación, pero la sentencia avala definitivamente como procedente el despido.

El cese de la empleada se desencadenó a partir de una sentencia de marzo de 2022 del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Vigo, que la condenaba por un delito leve continuado de hurto. La mujer utilizó sus conocimientos sobre el funcionamiento de las tiendas para quitar las alarmas de la ropa, valorada en 19,99 y 45,97 euros, pero fue sorprendida por un vigilante de seguridad. La mercancía no se pudo volver a poner a la venta por los desperfectos que presentaba.

Bershka y Stradivarius comunicaron la sentencia a Zara, que procedió al despido alegando que la dependienta había transgredido la buena fe que se le presupone a todos los trabajadores y que actúo "de forma deliberada en perjuicio de la empresa". La cuestión fundamental a dirimir por los tribunales era si el robo en otras tiendas del grupo Inditex tiene impacto en la relación laboral con Zara. Tanto el juzgado de primera instancia, como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y, en un fallo de diciembre, el Supremo, consideraron que así fue.

La defensa de la trabajadora esgrimía que el hecho de cometer un hurto fuera de su jornada laboral y de su centro de trabajo no es motivo para un despido procedente. En efecto, la jurisprudencia indica que las actividades ilegales de una empleada no son motivo de medidas disciplinarias por parte del empresario, siempre que "esa actuación no tenga la menor vinculación con la actividad laboral y no cause perjuicio de ningún tipo a la empresa".

Pero todos los jueces que analizaron el asunto coinciden en que al tratarse de tiendas del mismo grupo empresarial ese argumento queda invalidado. "Comete una ilegalidad contra los intereses de su propia empresa (en este caso del grupo Inditex) de manera voluntaria y deliberada, siendo plenamente consciente de que está causando un perjuicio a su empleadora", sostiene el fallo.

En su recurso ante el Supremo, la defensa de la dependienta proponía como sentencia de contraste el caso de un despido, luego declarado improcedente, de un hombre que fue detenido por robar unos bidones de aceite por valor de 25.000 euros. El robo lo realizó en unas instalaciones de una compañía que compartía polígono industrial con otra firma que sí tenía relación con su empresa, pero, "por mucho que sea reprobable" la conducta, la conexión con su trabajo es inexistente. Se trata de "dato radicalmente opuesto" al caso de la trabajadora viguesa, tanto por el hecho de ser tiendas del mismo grupo como por haber utilizado sus conocimientos laborales para cometer los hurtos.

El otro argumento que utilizó la defensa es que Bershka y Stradivarius no habían respetado su privacidad, al comunicar su condena a Zara. Sin embargo, los jueces dieron por buenos los argumentos de la firma fundada por Amancio Ortega, que alegó que en su manual de política de privacidad se establece que "se compartirán los datos con empresas del mismo grupo, con la finalidad de garantizar la seguridad incluyendo controles de acceso y videovigilancia, dispositivos y medios corporativos así como la prevención del fraude y para controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa interna del grupo Inditex así como gestionar el canal de denuncias".