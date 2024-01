El “Alalá” que adaptó la Sección Femenina

“Al aparecer la imagen de la Virgen en escena, va precedida del Grupo de danza y rodeada del Coro, que cantará el siguiente Alalá, sin otro acompañamiento que el del tamboril, que, muy débilmente batirá marcha de procesión. El grupo de los gaiteros también junto a la Virgen. Lento, pero no mucho”. Manuscritas sobre una partitura original del cancionero de Castro Sampedro y como paso previo a la salida de la procesión de Santa Cristina, en Lavadores, estas son las claras instrucciones que dejaron plasmadas sobre el papel las integrantes de la Sección Femenina de Vigo, organismo perteneciente a la Falange Española y que se ocupó de controlar y adoctrinar a las mujeres en los valores promulgados por la dictadura franquista.

Desde que la Irmandade de festas de Santa Cristina de Lavadores inició el año pasado la recuperación de la tradicional Farsa de Damas e Galáns, una danza gremial que data del siglo XVII y que llevaba casi 100 años sin bailarse, el colectivo no ha dejado de descubrir nuevos elementos entorno a aquella tradición popular que durante tanto tiempo contribuyó a conformar la identidad de esta parroquia viguesa. El más reciente ha sido unas partituras de la Sección Femenina de Vigo, que en su momento había elaborado un trabajo sobre danzas españolas y documentó a la de Lavadores incluyendo un canto popular que los expertos aseguran que pertenece a la Farsa de Damas e Galáns, y es que, junto a los pentagramas, también se encontró la letra del “Alalá” adaptado por el organismo de la Falange, en gallego y traducido al castellano por el reverso.

Encabezado por el título “Danza de Damas y Galanes”, se sospecha que dicho cántico procede de Lugo y, en concreto, el “Alalá” comienza resonando así: “Nosa Virxen milagreira/ qu’está no altar mayor (maior)/ dall’o aire, dall’o vento/ deull’o a rayola do sol”, para dar continuidad con otras tres estrofas, cuya letra de la primera reza: “Baila nena, baila nena/ sin deixare de bailar/ qu’as estrelas tamén bailan/ e non paran d’alumar”. “La traducción, a la vuelta”, concluye el manuscrito.

Fue Wenceslao Cabezas, ‘Polo’, quien se puso en contacto con los integrantes de la Irmandade de festas de Santa Cristina de Lavadores para facilitarles dichas partituras. Así, el secretario de la entidad de la parroquia, Álvaro Caride, explica que “el chamounos para que foramos até o conservatorio para proporcionarnos estas partituras da Sección Femenina de Vigo, que datan do ano 1940, aproximadamente, e nas que aparece ese Alalá incluído na partitura do cancioneiro de Castro Sampedro, coa cantiga escrita a man. O misterio agora está en saber se ese Alalá pertencía á danza de Damas e Galáns dende antes ou foi a Sección Femenina de Vigo quen o engandiu. ‘Polo’ certificou a súa autenticidade e asegurounos que pertence á danza, polo que nos pareceu interesantísimo poder recuperalo”.

Es por esto que la Irmandade de festas de Santa Cristina proporcionó las partituras a la soprano Teresa Novoa con la esperanza de que fuera quien de reproducirlo para que volviera a sonar. La misma tarde que la cantante recibió la composición, ejecutó un ensayo al piano y se puso en contacto con la coral Voces Graves para que la acompañaran en la cita que tenía prevista en la parroquia para el 22 de diciembre, día en el que por primera vez se interpretó el cántico popular desde el siglo pasado. La coral de Rivera Atienza y Gonzalo Caride, con su grupo Boinha, también recibieron las partituras para proceder a interpretarlas y, finalmente, Lavadores ganó tres versiones de este singular “Alalá”.

“Ás diferentes agrupacións pareceulles marabilloso ter a oportunidade de recuperar este canto e a nosa intención é incorporalo este ano antes da procesión”, anunció Caride.