El Bono Coidado no Fogar en Vigo: más de 9,2 millones de euros para 1.800 beneficiarios

La Xunta de Galicia ya ha iniciado los primeros abonos mensuales para el cuidado en casa de personas en situación de dependencia, que solo en Vigo favorecerán a más de 1.800 familias de la ciudad. En la primera semana de enero, los beneficiarios vigueses ya comenzaron a recibir de forma automática los pagos de 416 euros mensuales contemplados dentro del denominado Bono Coidado no Fogar, una nueva ayuda directa impulsada por la consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García, que pretende que aquellas personas mayores o con situación de dependencia reconocida puedan permanecer en su entorno al cuidado de un familiar, vecino o profesional.

En el marco de esta nueva ayuda de la Xunta de Galicia, 1.847 vigueses en situación de dependencia serán beneficiados a lo largo de 2024 con un bono de 5.000 euros para cuidados en el hogar, lo que supondrá una inversión de 9,2 millones de euros en materia de política social en la ciudad olívica por parte del Ejecutivo autonómico, en concreto, 9.235.000 euros.

Todas aquellas personas que ya disponen de ayuda en el entorno familiar, en la primera semana de enero ya han recibido automáticamente el abono mensual, mientras que aquellos vigueses con dependencia reconocida y que están recibiendo algún otro tipo de prestación, como puede ser el Servizo de Axuda no Fogar, y quieran modificarlo para ser beneficiario del nuevo Bono Coidado no Fogar, deberán acudir a la oficina de Servizos Sociais del Concello o a su respectivo centro de salud para solicitarlo. Por otra parte, aquellas personas que no dispongan de la dependencia reconocida, deberán iniciar el trámite correspondiente acudiendo a Servizos Sociais y en el momento en el que se resuelva su expediente, será el equipo profesional el que determine el recurso que más se adapte a sus necesidades de cuidado, bien sea el Bono Coidado no Fogar u otra ayuda de carácter autonómico.

Desde la consellería de Política Social también se destacó que, además de la nueva aportación, también se está haciendo efectivo de “forma automática” el ingreso de un complemento extra de 1.200 euros al año, distribuido en abonos de 100 euros mensuales, para todas aquellas personas que cuenten con el Bono Residencia.

En el área metropolitana

Con respecto a la distribución del nuevo Bono Coidado no Fogar en el resto de municipios del área metropolitana, la Xunta de Galicia destinará sendos millones de euros a 200 familias de Redondela y a 207 personas en situación de dependencia residentes en Mos, siendo estos concellos los que mayor dotación percibirán después de Vigo. La siguiente partida más voluminosa será asignada a Cangas, en donde con 915.000 euros se verán beneficiadas 183 personas. En Moaña (765.000 euros), Mos (765.000 euros), Nigrán (730.000 euros) y Salvaterra de Miño (705.000 euros) serán 154, 153, 146 y 141, respectivamente, las personas en situación de dependencia las que recibirán los abonos mensuales para su cuidado en el hogar por parte de familiares, vecinos o profesionales. Municipios como Gondomar o Baiona percibirán 640.000 y 560.000 euros para dar cobertura asistencial a 128 y 112 familias, respectivamente, mientras que con el Bono Coidado no Fogar se bonificarán a 92 personas en situación de dependencia residentes en Salceda de Caselas (460.00 euros), 57 en Soutomaior (285.000 euros), 37 en Pazos de Borbén (185.000 euros) y 21 en Fornelos de Montes (105.000 euros).

De los 100 millones de euros que la Xunta de Galicia ha presupuestado para esta nueva ayuda directa a los gallegos y gallegas en situación de dependencia, el área de Vigo recibirá un montante total de 17.390.000 euros para prestar asistencia en sus hogares a 3.478 personas.

Cabe recordar que cuando el Ejecutivo autonómico anunció esta medida promocionándola como una ayuda directa a personas dependientes, “sexa cal sexa a súa renda, sexa cal sexa o grao de dependencia: para todos por igual”, aquello suscitó algunas críticas, como las del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, entidad que llamó la atención a la Xunta para que ofreciera solución a los “atrasos” en la tramitación de grados de dependencia, para lo que consideran fundamental un mayor volumen de inversiones, en vez de emplear el dinero público en un bono que creen que no solventará una “carencia” que para ellos ya es estructural.

