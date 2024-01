Oroza: mar profundo, universo infinito

La naturaleza de Carlos Oroza es un misterio.

Estamos ante un microcosmos poético. La poesía “necesitó algo verdaderamente inocente e imposible” y apareció Oroza.

Su voz y su propia existencia, alrededor de la que se ha creado todo un misticismo cargado de suposiciones, anécdotas, recuerdos... son misterios que quedarán sin resolver. O quizás ya estén resueltos en su propia poesía, que él consideraba su condena y su salvación.

Oroza cargó con su derrota y derrotó a todos. Su espíritu, su salvación. Su poesía, siempre ondeó en lo alto de su vida.

Era un gran observador, sabía mirar y miraba bien. Y cuando lo encontrabas, porque a Carlos Oroza sólo te lo podías encontrar, lo veías paseando al sol por las calles.

Él supo exponer en sus poemas todo ese fondo y esencia humana a la que tantas horas dedicaba su atención. Él era luz, iluminador; él era el sol caminando por las calles.

Oroza fue un meteorito celeste caído en Viveiro y trazó en su caída una vertical unitiva entre tierra y cielo. Como todos los grandes poetas era la unión de lo divino y lo humano. Supo reconocer y conocer su propio ser, algo difícil, y de ese conocer es de donde le brota su libertad, su total desnudez de trigo en las fronteras, sus principios, sus ritmos y su misterio.

En su prólogo para la edición del libro ‘ÉVAME’, el poeta Pere Gimferrer se refirió a él en estos términos: “Es un caso único; la presencia y a la vez la impresencia más sorprendente de la poesía española”.

Qué gran verdad. Porque Carlos Oroza vivió como el verso de Machado: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Él anduvo y anduvo. Por Viveiro, por Madrid, Ibiza, por el Courel, Cangas, Pontevedra, Vigo...

Fue un caballo de batalla que manejaba con destreza sus propias bridas, pues sólo le era fiel a si mismo y a la poesía.

La poesía era su luz, lo abarcaba todo. La poesía era su resplandor de unidad, la esencia de su universo. No hubo, ni hay y me aventuro a decir que tampoco habrá, nadie como Carlos Oroza. No solo por la singularidad que nos define a cada uno como ser, sino como alguien que no puede compararse si no es con él mismo.

Oroza no imitó a nadie, se inventó a sí mismo. Caminaba erguido, no bajaba la vista, convirtió el territorio en su estatura. Se abrió a la inmensidad y la atravesó. Y lo hizo sin dejarse nada, llevándoselo todo, porque su único equipaje era la poesía.

No tuvo querencia de lo material, sólo de ser Carlos Oroza y con eso le bastaba. Su presencia, su canto, convocaba multitudes. Carlos Oroza era un único ritmo ante el cual el mundo se acompasaba y su eco perdurará en la eternidad como una totalidad invisible pero real, que se percibe en el libro ‘ÉVAME’, en sus extensos poemas donde alcanzamos a sumergirnos en el universo orociano, al menos a la parte de su cosmos al que él nos permitió asomarnos y que seguramente descifrarlo nos llevará toda una vida.

Porque los mares profundos y los universos infinitos, como Carlos Oroza, uno nunca termina de conocerlos del todo, en eso radica su inocencia, su espíritu, su verdad y su misterio.

El misterio de un ser que nunca se prohibió el paso.

*Artista, editor de ‘ÉVAME’ y amigo de Carlos Oroza