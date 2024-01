La Xunta lamentó la “frivolidade e o electoralismo” de la visita a Vigo del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación a los trenes Avril, “que son unha absoluta prioridade para Galicia”, y criticó que no precisó el día en el que estarán en circulación.

“Os galegos seguimos sen saber exactamente cando poderemos subir a un tren Avril porque o único que dixo o ministro é que o 1 de marzo está previsto que se comecen a vender billetes e que se agarda que, dentro dese mesmo mes, comece a operativa comercial. Polo tanto, o ministro non dixo nada novo do que xa comprometera, primeiro trimestre de 2024, ao non ofrecer datas concretas para que os trens Avril comecen a operar comercialmente, algo que non é de estrañar tendo en conta que, para isto, é preciso que se complete a formación dos maquinistas, que non se ten producido. Isto fainos ser escépticos en canto ao prazo de marzo ofrecido”, indicaron fuentes del gobierno gallego.

Desde la Xunta, se hace un llamamiento al Ministerio de Óscar Puente para que se recuperen “todos os servizos de tren suprimidos pola pandemia, se reforcen as prazas e frecuencias para garantir unha resposta eficaz á crecente demanda e se ofreza aos usuarios un servizo de tren competitivo e fiable”.

La diputada del PP por Pontevedra y concejala Irene Garrido reclamó al Ministerio “información cierta y veraz, no solo promesas” sobre la llegada de los Avril. “El PSOE, apoyado por el multipartito, se ha vuelto a reír de los vigueses y los gallegos”, anotó.