Alguna certeza y varias dudas y olvidos: las asignaturas que deja Puente en Vigo

Con un marcado carácter político y sin miedo a entrar en el cuerpo a cuerpo dialéctico, Óscar Puente debutó este viernes como ministro de Transportes en Vigo apenas mes y medio después de tomar posesión. Y aunque el horizonte para la puesta en marcha de los Avril y los nuevos tiempos de viaje suponen todo un regalo de Reyes para los miles de viajeros gallegos que necesitaban estas plazas, el titular de esta cartera apenas mencionó otros temas de su competencia que Raquel Sánchez dejó sin avances.

Variante de Cerdedo.

“Ya saben ustedes que yo he asumido el compromiso de no asumir compromisos a medio y largo plazo de manera artificial”. Sobre la conexión directa entre Vigo y su provincia con Ourense que evitaría el rodeo actual por Santiago volvió a apostar por ir fase a fase. Una vez finalizado el estudio hidrogeológico y con el aval de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil “lo vamos a incorporar al Estudio Informativo”, aunque no llegó a decir cuándo se licitará. Después de ello, “vamos a ir dando los pasos que están marcados” como el proyecto y la obra. No obstante, y en el caso de que se logren superar todos los trámites a la primera, no estaría en servicio hasta 2042.

Conexión con Portugal.

Con los sondeos de Salida Sur de Vigo en marcha Puente remarcó que para él las conexiones ferroviarias con los países vecinos son “fundamentales, absolutamente necesarias y prioritarias”. Aunque ya hay programada una reunión bilateral con Portugal y Francia no le puso plazo. Aunque apuntó a mejoras también desde Castilla y León y Extremadura al país luso, no valora introducir mejoras inminentes en el Tren Celta.

Relación con Audasa.

Respecto al contrato de 2,1 millones de su propio ministerio para auditar las bonificaciones a Audasa durante los últimos años –avanzada ayer por FARO– el exregidor de Valladolid se mostró titubeante y aseguró que “no le constaba” dicha información. Tampoco se ha pronunciado sobre la investigación de la Comisión Europea en la prórroga de la concesión hasta 2048 y las alegaciones formuladas por el Gobierno.

Peajes AP-9.

Apenas cuatro días de que se consumara el nuevo tarifazo en la Autopista del Atlántico con una subida del 6,55% en sus peajes, desde el ministerio no han vuelto a explicar por qué no han asumido con fondos propios un porcentaje mayor como se hico hace doce meses.

Autovía a Porriño.

La gran olvidada desde julio. Aunque era “inminente” la publicación a exposición pública del nuevo túnel desde la Avenida de Madrid hasta la A-52 para evitar las curvas de Tameiga; ni Raquel Sánchez ni Óscar Puente volvieron a notificar avances. “Se trata de una actuación de elevada complejidad técnica” con “limitaciones de espacio que condicionan el diseño de la solución” señalaban a FARO este verano. Mientras tanto, la A-55 continúa sumando accidentes y retenciones cada semana.

Cercanías.

Pese a estar incluido en el pacto de Gobierno entre el BNG y el PSOE, la creación de una red de Cercanías o trenes de proximidad en Vigo y su área metropolitana no pasa de un “ya lo estamos estudiando en el Ministerio”. Puente ni siquiera dejó a Jose Ramón Gómez Besteiro, diputado y aspirante a la Xunta de Galicia, explicar su propuesta al respecto.

Corredor Atlántico.

Dentro de la comitiva se encontraba el comisionado para el Corredor Atlántico.José Antonio Sebastián Ruiz pudo explicar a los periodistas presentes los detalles de los Avril en sus dos configuraciones diferentes (AVE y Avlo) no aventuró ningún plazo para el Plan Director de esta infraestructura que está bajo su competencia.

Pantallas individuales, filas de 3+2 y un tren clave para mejorar la movilidad en toda España

Los Trenes de Alta Velocidad Rueda Independiente Ligera de Talgo, los Avril, supondrán toda una revolución para el ferrocarril en nuestro país y en particular para Galicia al poder circular a 330 kilómetros por hora en las vías de ancho ibérico e internacional frente a los 250 de los Alvia de la serie 130 actuales. En su interior destacan por tener una “caja” 30 centímetros más ancha de lo habitual, lo que permite incorporar una fila con tres asientos en uno de los laterales del pasillo para alcanzar los 507 pasajeros en la configuración AVE. En ella cada butaca cuenta con una pantalla digital, además de coche cafetería y una clase Preferente con dos butacas a cada lado. En el caso de la versión low cost de los Avlo, cuenta con 581 plazas al eliminar la cafetería y las pantallas, siendo además todos los asientos de la misma clase.