El BNG urge “unha folla de ruta para evitar que os remanente do Concello de Vigo, preto de 200 millóns de euros, queden bloqueados pola previsíbel fin da suspensión da regra de gasto”. Critica el “clamoroso e irresponsábel silencio” del gobierno de Abel Caballero “diante das interpelacións do Bloque nas últimas semanas, tanto na Comisión Informativa de Orzamentos como no pleno, sobre as medidas que vai adoptar para impedir que estes fondos queden inmobilizados”.