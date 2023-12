Vigo ya baila y se divierte para despedir el 2023 desde primera hora de la mañana. Casi 4.000 personas participaron este domingo 31 en la San Silvestre en un ambiente que si bien fue menos multitudinario que en años anteriores al cambiar su horario y recorrido, fue compensado con creces por la actitud de los participantes.

La carrera de 4,5 kilómetros llenó de colores, disfraces y mucho humor las calles del centro de la ciudad desde las once de la mañana, cuando cientos de personas hacían cola para entregar sus donativos al Banco de Alimentos para recibir su gorro conmemorativo. Media hora después se daba el pistoletazo de salida a una prueba que, pese a estar controlada por jueces de la Federación Galega de Atletismo, mantiene su carácter no competitivo y lúdico.

La salida entre el Sireno y el árbol de Navidad duró varios minutos que coincidieron con un leve chaparrón que rebajó el ánimo de los participantes. Los primeros metros por Elduayen, Poboadores o Teófilo Llorente se caracterizaron por embotellamientos, atascos y esperas -los más habituales lo señalaron como el peor recorrido en la década que se lleva celebrando- antes de iniciar el tramo habitual por Cánovas del Castillo, Marques de Valladares y Areal.

Lo más significativo, una vez más, fueron los disfraces que marcan la verdadera clasificación final en los premios

Todo ello fue compensado por creces por el ánimo de los 3.667 atletas inscritos -algunos rezagados se incorporarían sin dorsal- que fueron bromeando, brindando y devolviendo los aplausos del público durante toda la prueba. Lo más significativo, una vez más, fueron los disfraces que marcan la verdadera clasificación final en los premios.

A los más habituales como las uvas, montañas rusas y paquetes de regalos se sumaron novedades de este año como Luis Rubiales y Jennifer Hermoso o decenas de camisetas del Celta para despedir el Centenario; además de otros grupales. Una manada de Pikachus, girasoles, un grupo de samba, reporteros, un faro con 30 luces LED, Spiderman, ancianos de una residencia o el Espíritu de la Navidad.

Todos ellos participaron en la multitudinaria fiesta en Porta do Sol a la llegada, donde el mismísimo Freddie Mercury imitó sus coros del concierto de Wembley al recibir su correspondiente cesta de regalo. Durante la entrega de premios el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, volvió a loar la creatividad y carácter de cada corredor. "Tenemos más gente que la San Silvestre de Nueva York" confirmó, aunque en su caso los cálculos apuntaron a unos 7.000 participantes que nada tienen que ver con las cifras oficiales. Además de retar a los regidores de Madrid y Barcelona a imitar el espíritu de la prueba viguesa deseó un feliz año nuevo a las decenas de familias y grupos de amigos que bailaron y cantaron bajo el árbol, aunque esta vez fuera sin luces. Porque en una de las tradiciones más viguesas de esta Navidad, ese es el verdadero espíritu.