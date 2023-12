La pandemia primero, el mal tiempo después y la falta de financiación ahora mantiene a toda una zona de Vigo anclada en 2020. Como si de una maldición se tratara, As Travesas seguirá por cuarto año consecutivo sin despedir la Nochevieja con las tradicionales campanadas del reloj del Instituto Santa Irene.

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de As Travesas (Aetravi) notificó a comienzos de mes su decisión “firme” de no retomar la tradicional fiesta de fin de año que en su última edición antes de la pandemia congregó a casi 10.000 personas para despedir un ya lejano 2019.

Las restricciones sanitarias para controlar el coronavirus coincidieron en el tiempo con la avería que dejó inmóvil sus manecillas en las seis en punto de la tarde hasta julio de 2022; pero la cancelación a última hora supuso un golpe a las finanzas de los comercios de la zona que aportaban unos 10.000 euros para la fiesta. Una decisión que lamenta especialmente Gerardo Alonso, quien desde 1999 era el encargado de preparar todos sus mecanismos para tomar las uvas con él a medianoche.

Para este relojero de tercera generación, la pieza ubicada a 300 metros de su comercio familiar de la calle Álvaro Cunqueiro “es como su niño” aunque ambos sean de la misma quinta. Esta misma semana fantaseaba con él: “Este año me comentó que estaba muy triste porque no subí, me preguntó si él había hecho algo mal y, antes de despedirme, noté en su maquinaria y los ojos de sus esferas un brillo especial que nunca había visto” bromea sobre su estado actual.

“Es mi reloj preferido, el mejor de esferas de Galicia y construido por un gallego con una historia como la de Evangelino Taboada” recuerda mientras pide una solución. “Ojalá el año que viene el Concello pueda intervenir o coger las riendas” añade mientras se ofrece para volver a subir “del tirón” los 125 escalones para llegar a su privilegiada azotea a 25 metros de altura. “Sería aún más joven al hacerlo” sentencia sonriendo a sus 74 años.

“Veías muchos inmigrantes, familias, trabajadores. Era una fiesta para gente que a lo mejor no se lo podía permitir” comenta recordando el paso de las orquestas de mayor renombre de Galicia por la plaza en lo que era uno de los elementos centrales de la Navidad viguesa hasta ahora.

Tras su suspensión por el temporal el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció su voluntad de trasladarla al mes de marzo para revitalizar el comercio del barrio entorno al Día del Padre, imitando el traslado de la San Silvestre a Carnaval. La posibilidad de que Vigo viviera sus propias Campanadas en primavera parecía un aliciente más para atraer turistas y compradores, pero nunca más se supo de la iniciativa.

Y aunque hoy en día los móviles y las pulseras inteligentes han restado importancia a los relojes, estos siguen siendo los protagonistas del cambio de año al ser “un momento de reflexión muy intenso”.

Todo agotado en los pubs

Mientras tanto, el ocio nocturno cuenta las horas para la que es su gran noche. Con absolutamente todo vendido desde hace semanas, decenas de discotecas de Areal, Casco Vello o Churruca celebrarán las tradicionales fiestas de Nochevieja.

Algunos como Mondo apenas cuentan con alrededor de un centenar de entradas para el “afterparty” que se celebra a partir de las cinco de la mañana, cuando la mayoría de pubs comienza a cerrar. Éstas se comercializarán solamente en taquilla, mientras que muchos rezagados improvisarán un plan en las calles de la zona ante la falta de entradas.

Y es que el 31 de diciembre sigue siendo la noche de mayor facturación y especial del año en el sector, que sitúa el otro “pico” en verano a pesar de que antes era temporada baja en la ciudad. Según sus estimaciones encargan entre el doble y el triple de refrescos y bebidas alcohólicas; ya que buena parte se aprovecha para la noche de Reyes que cada vez tiene más tirón.