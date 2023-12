La curva de expansión de la gripe está subiendo y lo está haciendo casi en vertical. Quizá por el inicio de los encuentros navideños hace una semana. Ayer ya alcanzaba los máximos de años anteriores y no parece que vaya a frenar, sino todo lo contrario. Con las celebraciones de Fin de Año, se espera que continúen disparados los contagios y que no se inicie la tendencia descendente hasta pasar Reyes. Las fechas son las peores en las que podía haber coincidido, con una calendario cargado de festivos y con buena parte de la plantilla disfrutando de días libres. Sumado a las bajas por enfermedad –los sanitarios no son inmunes a los virus respiratorios–, es difícil encontrar personal para reforzar o, simplemente, sustituir. Con las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias sobrecargadas desde mediados de diciembre y las plantas de Medicina Interna, Neumología y Geriatría que empiezan a saturarse, el área sanitaria reordena sus recursos para hacer frente a un inicio del año en el que se prevé que el sistema esté “muy tensionado”.

“Es una ola epidémica de gripe devastadora, no las habíamos sufrido tan salvajes desde hace bastantes años”, señala el jefe de Medicina Interna, el doctor Martín Rubianes, que cifra en más de 220 los pacientes que ayer tenían ingresados en su servicio, el doble de su media. A mediodía de ayer –12 horas–, en Urgencias del Cunqueiro, 18 personas esperaban a que dieran las altas en planta para poder ingresar en esta especialidad. Doce tenían confirmado ya el diagnóstico de gripe A y uno, de COVID-19. Llamada a la inmunización El perfil mayoritario es el de mayor pluripatológico, pero el doctor Rubianes subraya que también están recibiendo a pacientes jóvenes con algún tipo de inmunosupresión, asma u otra enfermedad de base, que no se han vacunado frente a la gripe. “Tienen unas neumonías salvajes y acaban siendo ingresados en plantas de críticos”, cuenta el jefe de Interna. Por ello, los profesionales llaman a la población a que se vacune. Aún es posible. Desde la Dirección del Área Sanitaria de Vigo aseguran que, por el momento, solo ha sido necesario reabrir 15 camas en el Hospital Meixoeiro, que todavía hay margen para ampliar los puestos de hospitalización y que se hará cuando se precise. Uno de los principales problemas es el déficit de personal, principalmente, de Enfermería. Por ello, una de las medidas que están sobre la mesa es la reducción de la actividad quirúrgica no prioritaria para redirigir a este personal a la atención de las infecciones respiratorias. Desde el Sergas en Vigo, sin embargo, aseveran que aún no ha sido necesario. En estas fechas, con muchos profesionales de vacaciones, el bloque quirúrgico ya está de por sí al ralentí. Según los datos oficiales El martes, miércoles y jueves se realizaron una media de 63 operaciones programadas al día, cuando un día de semana normal rondan las 140. Es Galicia la comunidad más afectada por la gripe. “Ha impactado de golpe la A, con el agravante de que va adelantado, suele hacerlo en enero. En otras está subiendo el COVID-19, por lo que los profesionales esperan que ese aumento también acabe llegando aquí. El perfil mayoritario es el de mayor pluripatológico, pero el doctor Rubianes subraya que también están recibiendo a pacientes jóvenes con algún tipo de inmunosupresión, asma u otra enfermedad de base, que no se han vacunado frente a la gripe. “Tienen unas neumonías salvajes y acaban siendo ingresados en plantas de críticos”, cuenta el jefe de Interna Ante una gripe A “que se está comportando de una forma fuerte”, recomienda el uso de mascarilla y “tener un comportamiento responsable para evitar disgustos”, sobre todo, con los mayores e inmunodeprimidos. No tiene cifras, pero asegura que ya están teniendo “muchas” muertes de personas mayores a las que la gripe les ha descompensado. A la población sana y joven que se contagie y no tenga síntomas de neumonía –falta de aire, dolor torácico, fiebre y tos con moco–, los responsables del Chuvi piden que no acuda a los dispositivos de urgencias para no saturarlos y que puedan dar un servicio adecuado a las sospechas de casos más graves. Recomiendan que se cuiden en casa –cortando la cadena de transmisión– con medidas de confort, mucha agua y paracetamol. La jefa de sección de Urgencias, la doctora Maite Maza, detalla que solo si se empeora pasados unos días, aumenta la producción de esputo o hay fiebre muy elevada que no cede, es cuando hay que solicitar una consulta médica. Urgencias de Montecelo registra una oleada de pacientes "nunca vista" Pruebas La población sí parece estar tomando medidas de prevención, a tenor de la demanda en farmacias, donde las ventas de test diagnósticos combinados de COVID y gripe se han cuadruplicado en los últimos quince días, según confirman desde una de las distribuidoras, Cofano. Los más demandados son los que disciernen, además, entre gripe A y B. De hecho, hay una escasez puntual, que esperan que se resuelva la próxima semana. En la de Viéitez López también perciben un aumento de las compras de antigripales, pero señala que es algo más habitual en todas las épocas de frío. En cambio, la demanda de test se está vinculando más a la celebración de las fiestas navideñas, para saber si hay riesgo de contagio. “Tenemos una demanda brutal y muchos lo hacen por seguridad”, explican.