Forman parte de los últimos mohicanos del guitarreo de rock duro patrio y esto, unido a su calidad musical, les brinda unos fans acérrimos que se están volcando con su campaña de mecenazgo en Verkami para el nuevo disco. A 15 días de finalizar, ya cuentan con la cuantía mínima deseada. El álbum no verá la luz hasta 2024 y en él sonará el single “The end of the sun” cuyo vídeo fue grabado en el Palacio de la Oliva, en el Casco Vello de Vigo.

Los vigueses, de momento, han logrado 8.367 euros de los 7.500 que aspiraban obtener en Verkami gracias a las aportaciones de 225 mecenas. Hasta el día 31 siguen recolectando apoyos que pueden ir desde los diez euros (con derecho a la descarga digital del nuevo disco) pasando por los 30 del nuevo disco en edición deluxe con bonus track inéditas, camiseta, mención especial en créditos y pegatinas más firmas; hasta 1.500 euros con un concierto eléctrico y exclusivo. Sobre el single “The end of the sun” señala Adolfo FH que “es un tema más maduro que los trabajos anteriores contando con la ayuda en la masterización de Robert Smith que ha trabajado con Placebo o Liam Gallagher, entre otros. “Es una metáfora de que ese karma puede llegar a gente que hace su vida sin tener en cuenta sus acciones; también trata del momento de incertidumbre de los músicos en la pandemia”, apunta Adolfo FH. Además, contarán con las fotos promocionales para la portada y el libreto de Ramón Vaquero, vigués y uno de los grandes de la fotografía en España. Respecto a la respuesta de la gente, indica que “el cariño de la gente para este disco ha superado nuestras expectativas. No nos esperábamos esta acogida”.