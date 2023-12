Los juzgados subastaron 220 bienes este año por deudas que suman 76 millones

No hubo procedimiento que este año no se viese afectado por la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que llevó a paralizar la actividad de los juzgados durante dos meses. Las subastas judiciales fueron uno de ellos, hasta el punto de que hubo jornadas en las que en el portal BOE donde se celebran de forma telemática no se encontraba ninguna activo: el paro logró dejarlas a cero.

Pese a ello, el balance anual en Vigo arroja que, incluso con este bajón, las pujas sacaron al mercado un buen puñado de bienes con un valor millonario, concretamente 55,5 millones. Pero lo realmente llamativo es la cantidad adeudada por todos estos vigueses que se vieron obligados a asumir estas deudas con sus propiedades. Hablamos de un total de 75,9 millones de euros. Esta es la cantidad adeudada por decenas de vecinos de la ciudad, ya que la gran mayoría de subastas eran por vía de apremio; es decir, para cobrar una deuda tras la ejecución de la sentencia. Red de blanqueo En total fueron 222 los bienes que a lo largo de este año salieron a subasta por los diferentes juzgados de Primera Instancia de Vigo y también la sede desplazada del Mercantil o incluso la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Concretamente fue esta última la que sacó a puja un lote con la mayor cantidad reclamada: 30 millones de euros. Se trata de una de las millonarias multas correspondientes a la red de blanqueo de capitales del clan del Culebras, concretamente la vivienda que su mujer poseía en el número 84 de Avenida de Camelias, según se marca en el edicto judicial. El principal responsable de esta trama falleció en 2018 sin haber llegado a ingresar en prisión ni haber hecho frente a los 56 millones de multa, la más alta que impuso el tribunal, a la que le siguieron la de su mujer Nieves Domínguez, con 30 millones, y las de sus hijos, de 20 y 25 millones. La Sección Quinta de la Audiencia, atendiendo a la ejecución de la sentencia, subasta ahora el piso de la mujer de “Culebra” para tratar de recuperar parte de esa multa, cosa complicada, ya que el piso tiene un valor de tasación de 220.914 euros, muy inferior a los 30 millones que se le reclaman. Según consta en el anuncio oficial del portal de subastas, el inmueble, se encuentra en la séptima planta y tiene 88 m2. Esta no es la única subasta millonaria. Todo lo contrario, ya que si por algo se ha caracterizado este ejercicio son por las elevadas cifras tanto de cantidades reclamadas como del valor de dichas propiedades, que van desde pisos o casas hasta terrenos, garajes, locales comerciales y naves. Esta última tiene como protagonista el Polígono Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares, donde salió a subasta un nave por 2,6 millones –la cantidad reclamada ascendía a los 1,1 millones– y un total de 64 bienes entre locales, bajos, trasteros y hasta oficinas valorados en 4,6 millones de euros. La cantidad reclamada por la entidad bancaria es sensiblemente inferior, 3,1 millones, y se trata de una subasta judicial por vía de apremio, esto es, como parte también de la ejecución de una condena para satisfacer una deuda. En el edicto de la subasta en el BOE figuraba que se trata de una serie de inmuebles localizados en la parcela 12.02 del PTL, que según los planos del mismo, se correspondería con el área de investigación y desarrollo del parque empresarial. También de grandes dimensiones salió a subasta un terreno con invernadero y otras construcciones en Alcabre, concretamente Barreiro. Se trata de una subasta judicial en vía de apremio que parte de un procedimiento en el que se reclaman 154.629 euros; su valor está fijado en 1,4 millones a contar con hasta 50 áreas de superficie. En el centro de la ciudad tuvieron lugar también tres subasta millonarias. Una fue en el número 40 de calle Aragón, donde salió a puja el edificio completo por valor de casi seis millones de euros. El expediente, tal y como figura en el BOE, viene dividido en un total de 40 lotes en el que se incluyen las viviendas y también las plazas de garaje. No muy lejos de allí, en el barrio de San Roque, y a instancias de la Sareb, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vigo sacó a subasta un total de 11 bienes inmuebles (terrenos y viviendas) cuyo valor supera los 20 millones de euros. La cantidad reclamada por la sociedad ejecutante asciende a los 18,9 millones de euros. Por último, el portal de subastas judiciales también hizo pública una subasta de tres locales comerciales que salen a puja como un único lote ya que, según se indica en el edicto, forman un único inmueble y cuyo valor asciende a los 1,3 millones. Estos bajos comerciales cuentan con entrada por el 108 de Urzáiz y el número 11 de Condesa Casa Bárcena. Miden 175 m2 , 270 m2 y 85 m2 respectivamente. Once viviendas en San Roque Se trata de un total de 11 bienes inmuebles entre terrenos y viviendas por casi 20 millones de euros. 64 oficines y locales del PTL Trasteros, locales , oficinas... Y así hasta 64 propiedades que alcanzan un valor de 4,6 millones. Un edificio entero en la calle Aragón El edificio de reciente construcción salió a subasta en 40 lotes diferentes por casi 6 millones de euros. Terreno de 50 áreas en Alcabre Se trata de uno de los bienes de mayor superficie y cuyo valor ascendió a los 1,4 millones de euros. Bajos comerciales por 1,3 millones En pleno centro de Vigo salieron a subasta tres locales comerciales unidos. Bienes del clan del Culebra El piso que salió a subasta para hacer frente a las multas por blanqueo es el 7º piso del 84 de Avenida de Camelias.