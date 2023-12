Casi 900 personas están a tratamiento para dejar de fumar en el área sanitaria

Ana María creía que ella podía dejar el tabaco cuando quisiera. Que lo tenía controlado. Tras fracasar en dos ocasiones –la segunda, mantuvo la abstinencia alrededor de dos años–, se dio cuenta de que no, que era al revés: “Te domina muchísimo”. No encontraba el día para volver a romper con él. “Quería dejarlo al llegar la noche, cuando estaba asqueada de fumar todo el día, pero al despertar por la mañana lo primerito que hacía era encender un pitillo”, relata. Y eso la hundió. “Me sentía fatal. ¡Mira que no tener voluntad!”, se lamenta esta mujer de 72 años. “Yo estoy aquí para ayudar”, le respondió su médico de familia cuando le contó que estaba “muy deprimida”. Y le recetó un fármaco para ayudarle a dejarlo. Según los datos de la Consellería de Sanidade, en la actualidad, en el área sanitaria de Vigo hay 858 personas en tratamiento farmacológico para combatir el tabaquismo.

“Me dijo que las comprara y que empezara a tomarlas solo si estaba convencida, que no lo hicera hasta que no llegara ese momento”, recuerda. Decidió hacerlo el lunes siguiente al Día de la Madre. Y hasta hoy. Pero contó también con otra ayuda fundamental: la de los profesionales de la Unidad de Deshabituación Tabáquica del Complejo Hospitalaria Universitario de Vigo (Chuvi), ubicada en el Nicolás Peña. Le habló de ellos una amiga y decidió acudir. “Te entienden, no te riñen, te dicen que le pasa a todo el mundo... Es diferente. No es como hablar con cualquiera. Ellos saben”, relata. Cree que sin su apoyo no lo habría conseguido. Por un lado, por “la seguridad” que le aportaba disponer de un número de teléfono al que llamar si tenía algún problema. Y, por otro, porque ellos mismos eran un estímulo para resistir. “Es una gente que se implica mucho y, cuando te entran ganas, piensas en ellos y dices: no los puedo decepcionar. El apoyo que te dan es como si te llevaran de la mano durante el camino”, ejemplifica. Ejemplos de que “sí se puede” Ana María empezó a fumar encendiéndole los pitillos a su marido cuando iban en el coche, sobre los 30 años. Pasó a prenderlos para ella pasados los 40. “¡Son 30 años fumando!”, destaca. Confiesa que era lo primero que hacía al levantarse y lo último, antes de dormir. “Era una satisfacción. Un premio”. Solo fumaba en la intimidad de su hogar. Primero salía al patio interior y, desde que vive sola, se permitió también hacerlo dentro. Podía pasarse un día entero por ahí, con gente que no fuma, sin consumir ninguno. Pero al entrar por la puerta de su casa, “ya iba medio paquete seguido, para reponer lo que te falta de todo el día”. Una cajetilla por jornada era su media. Ahora está “feliz” por su salud y, en segundo lugar, también por su economía. En la Unidad de Deshabituación Tabáquica le dieron unas pautas y un libro con explicaciones. Los momentos clave son cuando el mono hace acto de presencia, resucitando las ganas de fumar. “Es un instante. Si te distraes, si tomas un vaso de agua o sales a dar una vuelta, se te pasa”, explica. Le animaron a anotar en una libreta cómo le afectaba y en una consulta periódica, cada quince días más o menos, lo comentaban. En la Unidad de Deshabituación Tabáquica pueden recetar fármacos para dejar esta adicción a alrededor de 400 personas al año. Su responsable, el doctor Rafael Vázquez Gallardo, señala que, ahora mismo, están algo “limitados” por la medicación financiada. En el sistema público entran solo dos medicamentos –Recigarum y Todacitán–, para el tratamiento de la dependencia tabáquica y la reducción de la ansiedad a la nicotina en los fumadores que estén dispuestos a dejarlo. Tienen una duración de 25 días y en los primeros cinco es compatible con consumir algún cigarillo. Y solo está permitido hacer una receta al año. “Igual habría que replantear esto porque hay muchas circunstancias diferentes”, sostiene el doctora. Además, la terapia sustitutiva de nicotina no cuenta con financiación pública. La causa de uno de cada nueve fallecimientos La Consellería de Sanidade presentó en mayo del año pasado el Plan Inspira 2023-2027, que planteó como “un punto de inflexión frente al tabaquismo” en la comunidad. Una de sus medidas era potenciar las consultas que ayudan a la población a combatir esta adicción. “Aún no podemos hacer una valoración, porque acaba de empezar, pero me parece muy interesante porque tiene unos objetivos muy claros y unos indicadores de seguimiento”, explica el neumólogo Rafael Vázquez Gallardo, que detalla que la primera evalución se hará al concluir el primer año. El tabaco, un ladrón de vidas El tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedad, discapacidad y muerte prematura. En 2021 en Galicia fumaba el 20,8% de la población de más de 16 años. Un estudio publicado en 2017, vinculó el tabaco al 11,4% de los fallecimientos ocurridos en la comunidad. ¿Qué financia el sistema público? Dos fármacos: Recigarum y Todacitán. Se toman durante 25 días y en los primeros cinco aún es posible fumar algún pitillo. ¿En qué condiciones? Sanidad lo financia una vez al año para fumadores de más de 10 pitillos al día. ¿Y los parches de nicotina? La financiación pública deja fuera la terapia sustitutiva de nicotina.