Con el tratamiento a medias y el dinero en el aire

El cierre sin aviso previo de la clínica de estética Ideal, ubicada en el centro comercial Vialia, ha cogido por sorpresa a las aproximadamente cien personas que habían contratado distintos tratamientos con ella. El centro echó la persiana sin previo aviso el pasado miércoles y los clientes se enteraron por los medios de comunicación o por las redes sociales. Los afectados están acudiendo en masa a las organizaciones de consumidores, porque muchos de ellos han pagado por adelantado tratamientos que han quedado a medias o porque han contratado una financiación para unas sesiones estéticas que ya no se llevarán a cabo.

No solo eso, sino que incluso el propio lunes, dos días antes de echar el cierre, la clínica seguía vendiendo tratamientos y firmando financiaciones a los clientes, una acción que los afectados consideran una evidente “mala praxis” y que están ya denunciando.

Uno de los que ese ha quedado con el tratamiento a medias es el vigués Alejandro Rodríguez Travieso. Este joven de 31 años contrató un paquete de doce sesiones de depilación láser integral, para lo cual firmó una financiación de 1.400 euros. Solo se ha sometido a cuatro de esas doce sesiones y le quedan aproximadamente novecientos euros por pagar. “Me pasan las cuotas religiosamente todos los meses. ¿Qué hago ahora? ¿Seguir pagando por algo que no voy a recibir?”, se pregunta.

Al igual que a la gran mayoría de afectados, la empresa no le avisó del cierre. Según ha leído en las condiciones de la financiación, ésta se puede paralizar si no se ha ejecutado el servicio contratado en su totalidad, pero para ello el banco necesita un documento de la empresa que lo acredite. Y ese es precisamente el problema: los afectados no tienen un teléfono de la compañía al que poder llamar. Solo un móvil con Whatsapp en el que les comunicaban las citas pero que ha dejado de estar operativo.

Lo único que saben de la clínica estética Ideal es lo que se puede leer en su página web: que han tenido que cerrar todos los centros de la marca en España de forma definitiva por dificultades económicas y que están en proceso de negociación para la redirección de los clientes con tratamientos pendientes, y que esperan próximamente poder decir algo a los afectados. “Pero qué nos van a enviar, ¿a una clínica de otra empresa? No nos lo creemos y además lo normal sería avisar personalmente a los clientes, no colgar un comunicado en su página web. Yo por ejemplo me he quedado con partes del cuerpo sin someter a la depilación láser por la interrupción del tratamiento”, explica Alejandro Rodríguez.

En el anuncio, hecho en su página web, la clínica también se acuerda de los “grandes profesionales” con los que ha contado a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, las trabajadoras de Vigo, dos días antes del cierre, no sabían que se iban a quedar sin trabajo porque la tienda iba a bajar la persiana de forma definitiva. Nadie les había dicho nada.

La gran mayoría de los afectados se han puesto en contacto ya con organizaciones de consumidores como la OCU, que les ha trasladado que deben dar a la empresa un plazo de un mes para buscar una solución. En caso de que la clínica no diese respuesta, se iría a una mediación.

Desde Facua se aconseja a los afectados que conserven toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero.

En caso de que la empresa finalmente solicite el concurso de acreedores, la asociación de consumidores recuerda a los afectados que tienen un mes para comunicar su crédito al administrador concursal que sea designado.